Что изменилось в организации дорожного движения Зеленограда за прошедшие 6 месяцев

18 июля, на встрече в управе Старое Крюково, специалист Центра организации дорожного движения рассказал о проделанной в этом году работе и поделился планами на будущее.

«Наш центр занимается оптимизаций дорожного движения и обеспечением безопасности посредством установки дорожных знаков, светофоров. Где требуется, обустраиваем стоянки для автотранспорта, в других местах наоборот, остановку и стоянку ограничиваем» — сказал Павел Котов в своём докладе перед жителями Старого Крюково.

За истекшие 6 месяцев специалисты центра выполнили ряд работ для увеличения пропускной способности автомобильных дорог в Зеленограде. На пересечении Панфиловского проспекта с проспектом генерала Алексеева, в сторону Ленинградского шоссе была выделена дополнительная полоса.

На пересечении Панфиловского проспекта с улицей Гоголя в сторону Солнечной аллеи теперь организовано одностороннее движение в сторону улицы Гоголя. На этом перекрёстке часто случались аварии. Изменение схемы движения должно снизить аварийность на этом участке. Для улучшения проходимости потока машин, в ближайшие два дня на перекрёстке будут установлены светофоры с детекторами. Такие светофоры, следуя показаниям датчиков, в первую очередь разгружают участки, где наблюдается наибольшее скопление автомобилей. Кроме того, сейчас под эстакадой циркулируют автомобили ЦОДДа, фотографируют незаконно припаркованные автомобили. С понедельника на Крюковской площади будут дежурить эвакуаторы.

В городе активно развивается интеллектуальная транспортная система, устанавливаются светофоры с датчиками движения, и с кнопками вызова для пешеходов. Данные мероприятия сокращают время ожидания как для пешеходов, так и для автомобилистов.

"Сейчас ведётся работа по проектированию комплексной схемы организации движения в Зеленограде, которая затронет 25 улиц города"— сообщил Павел Котов.

До конца 2018 года будет закончена разработка проекта, на 2019 год намечена реализация новой схемы движения. Так же, в рамках проекта «Моя улица», в городе появится больше пешеходных дорожек, тротуаров, велодорожек. Будут произведены изменения в дорожном движении на Солнечной аллее в Старом Крюково, на Панфиловском и Центральном проспектах.