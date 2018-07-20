До конца августа в Самаре установят лавочки в форме сыра, сердца и колеса

Так выглядит лавочка для влюбленных в форме сердца

Самаре определился подрядчик, который до конца лета установит 18 новых арт-объектов. Монтажом конструкций займется компания «Интегрированные технологии безопасности». Информация появилась на сайте госзакупок.

Некоторые инсталляции затрагивают футбольную тематику, другие просто выглядят необычно. На эти цели департамент градостроительства потратит 8 967 262 рубля.

Также в городе установятся три павильона со скамейками запасных

— Подрядчик установит три «Скамейки запасных». Павильоны украсят надписью «Если и сидеть, то только с лучшими». Также в городе появятся лавочки в форме колеса, сердца, сыра, — сообщают в документации закупки.

Шкаф для буккроссинга также оборудуют лавочкой

Шкаф украсят отрывком из «Вишневого сада»

Кроме того, компания-победитель установит парковку для скейтбордистов, павильон для буккроссинга и лавку-качели. Последним арт-объектом станет «Трамвай». Его построят из металлических балок и подсветят с помощью 30 прожекторов.