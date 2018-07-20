Ещё
До конца августа в Самаре установят лавочки в форме сыра, сердца и колеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До конца августа в Самаре установят лавочки в форме сыра, сердца и колеса 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
Так выглядит лавочка для влюбленных в форме сердца
В Самаре определился подрядчик, который до конца лета установит 18 новых арт-объектов. Монтажом конструкций займется компания «Интегрированные технологии безопасности». Информация появилась на сайте госзакупок.
Некоторые инсталляции затрагивают футбольную тематику, другие просто выглядят необычно. На эти цели департамент градостроительства потратит 8 967 262 рубля.
Также в городе установятся три павильона со скамейками запасных
— Подрядчик установит три «Скамейки запасных». Павильоны украсят надписью «Если и сидеть, то только с лучшими». Также в городе появятся лавочки в форме колеса, сердца, сыра, — сообщают в документации закупки.
Шкаф для буккроссинга также оборудуют лавочкой
Шкаф украсят отрывком из «Вишневого сада»
Кроме того, компания-победитель установит парковку для скейтбордистов, павильон для буккроссинга и лавку-качели. Последним арт-объектом станет «Трамвай». Его построят из металлических балок и подсветят с помощью 30 прожекторов.
63.ru: последние новости
Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты АВТОВАЗ: «Ладу-Приору» снимут с производства в конце июля Нужно еще 90 км дорог: Азаров рассказал, при каких условиях власти построят мост у Климовки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого16
Путин предложил референдум в Донбассе952
Караченцова попросили забрать жену из психушки17
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина3
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»75
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение