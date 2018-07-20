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Московский стартап спрогнозирует доходы торговых точек до их открытия
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Московский стартап спрогнозирует доходы торговых точек до их открытия 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Московские специалисты разработали алгоритм машинного обучения, позволяющий предсказать будущую выручку на торговых точках, которые еще не создали. Прогноз создается на основании геолокации торговой точки и определяет будущую выгоду с точностью до 95%. Об этом рассказал руководитель стартапа Александр Кирьянов, сообщает газета «Известия».
Финансирует стартап Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы.
Кирьянов отметил, что прогноз основывается на данных геолокации, специализации будущего магазина и данных (Big Data) о других торговых точках, которые работают рядом. Учтут и количество жильцов рядом, а также расстояние до торговой точки.
Ранее сообщалось, что с весны будущего года Великобритания начнет выдавать специальные визы (Start-Up Visa) основателям стартапов в сфере высоких технологий. Документ заменит визу, которую могли получить только выпускники вузов. Ее будут выдавать также молодым основателям собственных компаний, и тем, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получения такой визы.
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