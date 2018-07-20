Московский стартап спрогнозирует доходы торговых точек до их открытия

Московские специалисты разработали алгоритм машинного обучения, позволяющий предсказать будущую выручку на торговых точках, которые еще не создали. Прогноз создается на основании геолокации торговой точки и определяет будущую выгоду с точностью до 95%. Об этом рассказал руководитель стартапа Александр Кирьянов , сообщает газета «Известия»

Финансирует стартап Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы

Кирьянов отметил, что прогноз основывается на данных геолокации, специализации будущего магазина и данных (Big Data) о других торговых точках, которые работают рядом. Учтут и количество жильцов рядом, а также расстояние до торговой точки.