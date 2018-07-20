Ещё
Не успеваем состариться. Демографическая ситуация в Кузбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не успеваем состариться. Демографическая ситуация в Кузбассе 

АиФ Кузбасс 51 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
По данным Кемеровостата, за последние 15 лет население нашей области сократилось на 198,5 тыс. человек. Кроме того, статистика говорит, что до старости доживают в основном женщины. Почему в регионе сложилась такая ситуация, выясняла корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Куда едет народ?
Прежде всего, стоит отметить, что в сравнении с 2003 годом, когда разница между родившимися и умершими ушла в минус на 22,4 тыс.человек, демографическая ситуация в нашем регионе стала гораздо лучше — по итогам 2017 естественная убыль населения составила 9,8 тыс. По текущему году пока выводы делать рано. Можно сказать только, что за пять месяцев детей родилось на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Елена Кранзеева
«На демографичекую картину влияют не только рождаемость и смертность. Существуют ещё миграции, — отмечает заведующая кафедрой социологических наук КемГУ Елена Кранзеева. — Если они происходят внутри региона, то есть из села кузбассовцы переезжают в город, а из малого города — в большой, то ситуация в целом не особо меняется. Например, за последние годы в Тайге, Яе, Ленинске-Кузнецком и Тисуле жителей стало меньше, но их прибавилось в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, а также в Крапивинском, Прокопьевском и Новокузнецком районах. Другое дело — миграция за пределы области — желающих переехать в Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Красноярскую области стало больше на 1,5 тыс. человек».
И если 15 лет назад в Кузбассе проживало 2,89 млн человек, то по данным на первое полугодие 2018 года людей в области числилось 2,69 млн  Всё ещё молоды
Социологи обращают особое внимание на увеличение так называемой демографической нагрузки. Это сооотношение нетрудоспособного населения области и всего населения Кузбасса. Так, на сегодняшний день среди 1000 кузбассоцев, 805 — дети и старики.
«Это объясняется тем, что в старший возраст переходит поколение 60-70-х годов, когда был всплеск рождаемости, плюс дети и подростки, появившиеся на свет уже в 2000-е, а трудятся у нас те, кто родился в 80-90-е, когда в целом по стране были большие демографические проблемы, — поясняет Елена Анатольевна. — Из-за этого у нас и средний возраст по региону — 39,3 года. А вот, например, в Белово, так как там больше молодёжи, но продолжительность жизни меньше — 37,7, в Калтане, где ситуация в корне противоположная, — 41 год».
Возрастной перекос ощущается и в других проявлениях жизни: кузбассовцы позже вступают в брак и заводят детей. По официальным данным — после 24 и до 35 лет.
«Современная молодёжь не торопится взрослеть.
Маргарита Аралова
Сейчас юноши и девушки точно знают, чего хотят: окончить школу, получить высшее образование, найти работу и обеспечить себя жильём. Они стремятся сначала чего-то достичь, пожить для себя и в своё удовольствие, откладывая обязательства по созданию семьи и воспитанию детей на «потом», что, несомненно, осознанно и правильно», — считает кемеровский практикующий психолог Маргарита Аралова.
Кстати, и с мужчинами в Кемеровской области, мягко говоря, «напряжёнка» — их 46%. Да, мальчиков рождается гораздо больше, чем девочек, но к 20-24 годам их становится меньше, эта тенденция сохраняется и в среднем возрасте, а к 70-ти годам женщин уже в два раза больше, чем мужчин.
АиФ Кузбасс: последние новости
Глава Новокузнецкого района ушел в отставку Тяжелая техника начала работы по сносу ТЦ «Зимняя Вишня» Следствие намерено продлить арест бывшему главе МЧС Кузбасса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого17
Путин предложил референдум в Донбассе975
Караченцова попросили забрать жену из психушки18
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина3
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»78
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение