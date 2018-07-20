Не успеваем состариться. Демографическая ситуация в Кузбассе

По данным Кемеровостата, за последние 15 лет население нашей области сократилось на 198,5 тыс. человек. Кроме того, статистика говорит, что до старости доживают в основном женщины. Почему в регионе сложилась такая ситуация, выясняла корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Куда едет народ?

Прежде всего, стоит отметить, что в сравнении с 2003 годом, когда разница между родившимися и умершими ушла в минус на 22,4 тыс.человек, демографическая ситуация в нашем регионе стала гораздо лучше — по итогам 2017 естественная убыль населения составила 9,8 тыс. По текущему году пока выводы делать рано. Можно сказать только, что за пять месяцев детей родилось на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Елена Кранзеева

Москву, «На демографичекую картину влияют не только рождаемость и смертность. Существуют ещё миграции, — отмечает заведующая кафедрой социологических наук КемГУ Елена Кранзеева. — Если они происходят внутри региона, то есть из села кузбассовцы переезжают в город, а из малого города — в большой, то ситуация в целом не особо меняется. Например, за последние годы в Тайге, Яе, Ленинске-Кузнецком и Тисуле жителей стало меньше, но их прибавилось в Кемерове Новокузнецке , Юрге, а также в Крапивинском, Прокопьевском и Новокузнецком районах. Другое дело — миграция за пределы области — желающих переехать в Санкт-Петербург Алтайский край , Томскую, Новосибирскую и Красноярскую области стало больше на 1,5 тыс. человек».

И если 15 лет назад в Кузбассе проживало 2,89 млн человек, то по данным на первое полугодие 2018 года людей в области числилось 2,69 млн Всё ещё молоды

Социологи обращают особое внимание на увеличение так называемой демографической нагрузки. Это сооотношение нетрудоспособного населения области и всего населения Кузбасса. Так, на сегодняшний день среди 1000 кузбассоцев, 805 — дети и старики.

«Это объясняется тем, что в старший возраст переходит поколение 60-70-х годов, когда был всплеск рождаемости, плюс дети и подростки, появившиеся на свет уже в 2000-е, а трудятся у нас те, кто родился в 80-90-е, когда в целом по стране были большие демографические проблемы, — поясняет Елена Анатольевна. — Из-за этого у нас и средний возраст по региону — 39,3 года. А вот, например, в Белово, так как там больше молодёжи, но продолжительность жизни меньше — 37,7, в Калтане , где ситуация в корне противоположная, — 41 год».

Возрастной перекос ощущается и в других проявлениях жизни: кузбассовцы позже вступают в брак и заводят детей. По официальным данным — после 24 и до 35 лет.

«Современная молодёжь не торопится взрослеть.

Маргарита Аралова

Сейчас юноши и девушки точно знают, чего хотят: окончить школу, получить высшее образование, найти работу и обеспечить себя жильём. Они стремятся сначала чего-то достичь, пожить для себя и в своё удовольствие, откладывая обязательства по созданию семьи и воспитанию детей на «потом», что, несомненно, осознанно и правильно», — считает кемеровский практикующий психолог Маргарита Аралова.