Решается вопрос о размере ставки экологического сбора на стеклотару 

В. Осипов, президент ССР, рассказал, что ставка на упаковку из других материалов в десять раз ниже, чем на стеклянную. Это заставит производителей готовой продукции, использующих в своем производстве стеклотару, выбирать альтернативные виды упаковки, что напрямую отразится на работе предприятий, выпускающих тару из стекла. Он отметил также, что стекло, и в том числе стеклобой, на сто процентов перерабатываемый материал, и задача Минприроды привлечь регионы к организации раздельного сбора отходов. Иначе экосбор останется просто налогом и цель не будет достигнута.