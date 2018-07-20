Осужденные в Хабаровском крае возьмут ДВ-гектары, не выходя из колонии

Осужденные могут не только получить участок по программе «Дальневосточный гектар», но и разрабатывать его, не покидая мест лишения свободы, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Вариант возможного сотрудничества озвучил осужденным хабаровский предприниматель, посетивший 20 июля исправительную колонию №3.

— Инвестиционный гектар — востребованный вид дистанционного бизнеса, — рассказал предприниматель Дмитрий Степанченко. — Осужденные могут получить дальневосточный гектар, а я — помочь с его совместным развитием. Моя организация ведет работы в тайге на взятых нами ДВ-гектарах — занимаемся сельским хозяйством, пчеловодством. После заключения договора с владельцем участка, мы будем разрабатывать и его гектар, а потом продавать полученную продукцию. Сумма, полученная при реализации, будет поделена между нами в оговоренных договором долях.

Возможность получения осужденными дальневосточных гектаров подтвердила начальник отдела по обеспечению деятельности министра, уполномоченного по Дальневосточному гектару Марина Тишковская:

— Главное, чтобы человек был зарегистрирован на портале государственных услуг до того, как оказался в местах лишения свободы. В остальном ограничений нет: если в исправительном учреждении есть доступ в Интернет, он может оформить все необходимые документы удаленно, а оригиналы выслать заказным письмом. Наше министерство проводило разъяснительную работу в местах лишения свободы, в частности, в следственном изоляторе. Мы видим, что людей интересует дальневосточный гектар, они задают вопросы. Кто-то рассказывает о возможности взять участок родным, и они оформляют его на себя, а кто-то, действительно, может взять его самостоятельно.

Кроме совместной разработки участков, Дмитрий Степанченко предложил осужденным трудоустройство после освобождения. Предпринимателю требуются пчеловоды, плотники и трактористы. А если желание работать есть, а нужных навыков нет, оставшееся до освобождения время можно потратить на то, чтобы их получить.

— Для того, чтобы осужденные не имели сложностей с трудоустройством после освобождения, они могут бесплатно получить востребованные рабочие специальности в профессиональном училище прямо на территории колонии, — сообщила старший инспектор группы социальной защиты ИК-3 Полина Филиных. — О том, какие профессии востребованы, нас регулярно информирует Центр занятости населения. Сейчас в ПУ как раз ведется набор на новый учебный год.