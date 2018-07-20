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Кроссовер Hyundai Kona превратили в «Железного человека»
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Кроссовер Hyundai Kona превратили в «Железного человека» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На фестивале Comic-Con в Сан-Диего компания Hyundai представила особую версию кроссовера Kona с дизайном по мотивам костюма «Железного человека». Модель, построенная в сотрудничестве с Marvel, будет выпущена ограниченным тиражом по всему миру. Старт производства Hyundai Kona Iron Man Special Edition запланирован на декабрь.
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От обычного кроссовера Kona Iron Man Special Edition отличается уникальной передней оптикой с дневными ходовыми огнями, напоминающими прорези в маске Тони Старка. Помимо этого, модель получила двуцветную окраску кузова: основной цвет — серый, крыша и отдельные элементы окрашены в красный.
Среди других особенностей: V-образная выштамповки на капоте с логотипом Marvel, двухцветные 18-дюймовые колесные диски, тематическое графическое оформление приборной панели и проекционного дисплея, 8-дюймовый сенсорный экран с логотипом Stark Industries, автограф Тони Старка на приборной панели и изображение маски «железного человека» на ключе.
Технически Hyundai Kona Iron Man Special Edition не отличается от обычного кроссовера. Гамма двигателей моделей состоит из двухлитрового «атмосферника» и турбомотора объемом 1,6 литра. Отдача — 149 (179 Нм) и 177 лошадиных сил (265 Нм момента) соответственно. Младший агрегат сочетается только с шестидиапазонным «автоматом», старший — с семиступенчатым «роботом».
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