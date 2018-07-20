Кроссовер Hyundai Kona превратили в «Железного человека»

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего компания Hyundai представила особую версию кроссовера Kona с дизайном по мотивам костюма «Железного человека». Модель, построенная в сотрудничестве с Marvel, будет выпущена ограниченным тиражом по всему миру. Старт производства Hyundai Kona Iron Man Special Edition запланирован на декабрь.

[Супергеройские машины: крутейшие автомобили крутейших парней] (https://motor.ru/selector/heroescars.htm)

От обычного кроссовера Kona Iron Man Special Edition отличается уникальной передней оптикой с дневными ходовыми огнями, напоминающими прорези в маске Тони Старка . Помимо этого, модель получила двуцветную окраску кузова: основной цвет — серый, крыша и отдельные элементы окрашены в красный.

Среди других особенностей: V-образная выштамповки на капоте с логотипом Marvel, двухцветные 18-дюймовые колесные диски, тематическое графическое оформление приборной панели и проекционного дисплея, 8-дюймовый сенсорный экран с логотипом Stark Industries, автограф Тони Старка на приборной панели и изображение маски «железного человека» на ключе.

Технически Hyundai Kona Iron Man Special Edition не отличается от обычного кроссовера. Гамма двигателей моделей состоит из двухлитрового «атмосферника» и турбомотора объемом 1,6 литра. Отдача — 149 (179 Нм) и 177 лошадиных сил (265 Нм момента) соответственно. Младший агрегат сочетается только с шестидиапазонным «автоматом», старший — с семиступенчатым «роботом».