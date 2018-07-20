Сооснователь Google скупает разработчиков летающих машин. Для чего?

Соучредитель Google и глава Alphabet Ларри Пейдж тайно строит новую бизнес-империю, скупая разработчиков электрических авиамобилей. Бизнесмен уже контролирует как минимум три многообещающих проекта летающих машин: 2-местное аэротакси Cora и персональный мультикоптер Flyer (оба создала компания Kitty Hawk).

А как недавно выяснило издание The Verge, им также финансируется электрокар BlackFly канадского стартапа Opener, умеющий взлетать и садиться вертикально, подобно вертолету.

Идея автомобилей, взмывающих в воздух, привлекает многие компании. Такие проекты развивают Uber, немецкая Lilium Aviation, китайские Geely (материнская компания Volvo и владелец Terrafugia) и EHang, Porsche, а также Daimler, которая финансирует проект гибрида вертолета и дрона Volocopter.

В феврале собственный прототип летающего такси испытала Airbus. Её разработка Vahana, обладающая длиной 6,2 метра, шириной 5,7 метра и функцией вертикального взлета, поднялась на высоту 4,8 метра и зависла там на 53 секунды.

Интерес к «воздушным» машинам, которые могут открыть новую главу в истории персонального транспорта, легко объясним. Использующие электрическую тягу аэромобили тише и теоретически более безопасны и просты в освоении, чем вертолеты, могут передвигаться по обычным шоссе и взлетать в любой момент, так как взлетная полоса им не нужна.

Однако если летающие автомобили конкурентов пока остаются на уровне эксперимента, проекты Пейджа уже стали реальностью. Самая сговорчивая из его компаний — Kitty Hawk, спонсируемая сооснователем Google с 2011 года. В прошлом ноябре эта фирма начала испытывать электросамолет Cora, который летает в горизонтальной плоскости, но взлетает и садится вертикально, как вертолет.

Kitty Hawk Cora

Cora, взмывающий в воздух подобно огромному мультикоптеру, обладает дюжиной роторов, питаемых от батарей, а размах его крыльев достигает 11 метров. Летает аппарат со скоростью до 150–180 км/ч, дальность полета на одной зарядке — около 100 км. Кабина самолета вмещает двух пассажиров. Планируется, что Cora положит начало коммерческой сети аэротакси в Новой Зеландии — она может быть создана уже в течение 3-х лет.

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Другим проектом Kitty Hawk является одноместный летающий мотоцикл Flyer, который пока приспособлен для полетов над водой. Литиево-ионная батарея позволяет его 10 электромоторам летать 20 минут без подзарядки, а для управления используются два джойстика. В прошлом месяце на Flyer дали покататься журналистам, оценившим интуитивность управления мультикоптером.

Как стало известно на прошлой неделе, с 2014 года Пейдж поддерживает еще одну компанию — канадскую Opener. Её основатель Маркус Ленг еще в 2009 году — раньше, чем Kitty Hawk — создал прототип летающей машины, а в 2011 опробовал его возле своего дома в Онтарио. В Opener говорят, что их модель электрического аэромобиля, BlackFly, развивает скорость около 130 км/ч и способна пролететь до 65 км. Управляется она так же легко, как Flyer — специальными джойстиками.

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Что задумал Пейдж и почему держит под крылом несколько компаний, однозначного ответа нет. По одной из версий, предприниматель делает ставку на разные проекты (Cora — как аэротакси, Flyer и BlackFly — больше как личное транспортное средство), ожидая, что один из них выстрелит.