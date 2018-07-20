В центре Омска продырявили памятник

В здании по ул. Ленина, 20, которое находится под охраной государства, строители начали делать новый вход, объясняя это восстановлением исторической справедливости. В Минкульте разрешение на это не выдавалось. 19 июля внимание корреспондента ИА «Омск Здесь» привлекли ремонтные работы в центре города. Строители ломали стену здания по ул. Ленина, 20. Оно известно как «Дом Чернавина» и является объектом культурного наследия регионального значения и памятником архитектуры. На фасаде даже установлена табличка с напоминанием. Буквально в нескольких метрах от нее в стене появился внушительный проем, который активно расширяли рабочие. Часть фасада была скрыта под строительными лесами.

По информации нашего информагентства, собственником здания может являться Сергей Ткаченко — родственник известного в городе предпринимателя, владельца магазина «Цветы у Яблоньки». Авторский надзор за работами ведет ООО «Строймир», а работы — подрядная организация ООО «СтройМирИнвест».

В Министерстве культуры Омской области корреспонденту ИА «Омск Здесь» пояснили, что работы ведутся без разрешения.

— Министерством культуры Омской области подрядной организации — ООО «СтройМирИнвест» — не выдавалась разрешительная документация на проведение ремонтных работ на фасаде здания по адресу Ленина, 20, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Министерством культуры Омской области по данному факту проводятся меры юридического реагирования. Подрядной организации направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия, — сообщили в Минкульте.

Представители собственника здания, однако, считают, что ремонтные работы идут на законных основаниях.

— Разрешение выдавалось. Сейчас предприятие «Строймир» занимается восстановлением дверных проемов. В этом здании раньше существовали два дверных проема и теперь восстанавливается первоначальный вид исторического памятника. Если вы поднимете архивные фото, то увидите, что вместо одной двери, которая сейчас существует, их существовало две. Существующий дверной проем будет заложен, вместо него будет окно, — прокомментировал представитель собственника, работник административно-хозяйственной части Геннадий Аметович, не пожелавший сообщить свою фамилию.

Фото: https://pastvu.com Утром 20 июля работы на фасаде уже были приостановлены. Образовавшаяся в здании дыра была загорожена. Мы продолжим следить за развитием ситуации.