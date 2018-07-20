Суд допросил свидетелей по делу о распиле челябинского метеорита

В Центральном райсуде Челябинска стартовал процесс по делу о распиле чебаркульского метеорита. На скамье подсудимых — геолог Сергей Колисниченко . Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Метеорит упал на территории Южного Урала утром 15 февраля 2013 года. Самый крупный фрагмент попал в озеро Чебаркуль, образовав 8-метровую воронку. Общая масса собранных осколков составила 654 килограмма.

Осколки космического тела были переданы в государственный исторический музей Южного Урала. В начале июля 2017 года пропал фрагмент весом 2,5 килограмма (рыночная стоимость составляет около 1,5 миллиона рублей). Колисниченко должен был передать его на изучение в новосибирский институт. Однако позже его обнаружили в частной коллекции геолога.

Сам Колисниченко с обвинением не согласен.

19 июля были допрошены директор музея Владимир Богдановский, его бывший зам Николай Антипин и бывший главный хранитель Ольга Субботина . Также выступили работники новосибирского института.

Следует отметить, что показания свидетелей разошлись. Как пишет 74.ru, Антипин и Субботина заявили, что согласовывали распил куска метеорита на три части с директором. Однако Богдановский уверяет, что узнал о существовании третьего фрагмента, который оказался в коллекции Колисниченко, лишь в прошлом году. Он отметил, что троица выпилила для себя середину куска метеорита, так как она стоит дороже.

Колисниченко в свою очередь настаивает на том, что в обмен на этот кусок болида было сделано научное заключение. Поэтому фактически спорный осколок не принадлежит музею, передает ГТРК «Южный Урал» . Спил должен был остаться у ученых новосибирского института в знак благодарности за экспертизу. Это подтвердил и представитель института, однако он отметил, что договоренность была устная.

Новосибирске сейчас находится небольшой фрагмент болида. Колисниченко подтвердил, что оставил у себя основной осколок — для изучения. В дальнейшем он якобы планировал действительно отдать его ученым.

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