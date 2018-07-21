Что станет с футбольными стадионами после чемпионата мира

Владимир Путин поручил Минспорта представить конкретные планы использования каждого стадиона, построенного к ЧМ-2018, чтобы ни у кого не было соблазна на них «какие-то рынки открыть». Один провинциальный стадион уже показал совершенно феноменальную посещаемость. Однако каким образом сохранить эту тенденцию?

Стадионы и тренировочные площадки, которые были задействованы в проведении ЧМ-2018, не должны стать памятниками чемпионату мира, заявил в пятницу министр спорта Павел Колобков . Такое мнение он высказал в ходе совместного заседания президентского Совета по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде . Эту точку зрения поддержал и президент Владимир Путин, участвовавший в заседании.

«Объекты чемпионата должны продолжать полноценно работать и после его завершения, именно для этого они и создавались», — цитирует президента ТАСС . Путин добавил, что господдержка спортивных объектов продлится до 2024 года с целью того, чтобы они стали самодостаточными и служили своего рода центрами развития городов.

Еще на ранних этапах организации ЧМ в России многие задавались резонным вопросом: что делать со спортивной инфраструктурой, которая останется после чемпионата? Ведь перед глазами болельщиков и чиновников есть печальный опыт ЮАР Бразилии , проводиших Кубки Мира в 2010 и 2014 годах соответственно, а также Украины Польши , проводиших Евро-2012. В этих странах многие объекты спортивной инфраструктуры оказались невостребованными.

Но российское правительство заранее озаботилось таким вопросом, опираясь как на опыт других стран, так и на свой собственный опыт по итогам сочинской Олимпиады.

Собственно, само слово «наследие» отображено в документе кабмина, который получил название «Концепция наследия чемпионата мира по футболу». Согласно концепции, Минспорта вместе с федеральными ведомствами и местными властями должно до конца ноября предложить план мероприятий по реализации концепции, а задача эта непростая.

Напомним, в ходе ЧМ-2018 было задействовано 12 стадионов в 11 городах, а также 95 тренировочных площадок в 25 субъектах РФ. И если с использованием площадок вопросов не возникает (фактически все они принадлежат ДЮСШ, спортивным академиям и футбольным клубам), то с высококлассными и вместительными стадионами ситуация обстоит сложнее.

В настоящее время все спортивные арены, принявшие матчи ЧМ, делятся на две категории: 5 стадионов, находящихся в собственности субъектов РФ и юридических лиц, а также 7 стадионов, которые будут переданы из федеральной собственности в собственность субъектов.

Эти стадионы в целом не будут испытывать проблем с загрузкой и финансовыми расходами на содержание, так как являются домашними аренами для клубов, которые играют в Российской премьер-лиге, и большая часть из них принимает участие в еврокубках. Кроме того, эти стадионы способны принимать культурные и бизнес-мероприятия, что обычно приносит серьезный доход.

К слову, сочинский «Фишт» с точки зрения работы с наследием является идеальным примером. Напомним, данный стадион принимал зимнюю Олимпиаду 2014 года, а затем был реконструирован под чисто футбольную арену, где провели несколько матчей того же ЧМ. Сейчас же «Фишт» стал домашним стадионом для питерского «Динамо», которое по такому случаю переименовалось в «ФК Сочи» и переехало в город на берегу Черного моря.

Ко второй категории стадионов, которые должны быть переданы в собственность субъектов, относятся «Волгоград Арена» (домашний стадион для ФК «Ротор Волгоград»), «Екатеринбург Арена» (домашний стадион для ФК «Урал» ), стадион «Калининград» (домашняя арена для ФК «Балтика»), стадион «Нижний Новгород» (домашняя арена для ФК «Нижний Новгород»), «Ростов Арена» (домашний стадион для ФК «Ростов»), «Мордовия Арена» (домашний стадион для ФК «Мордовия»), «Самара Арена» (домашний стадион для ФК «Крылья Советов»).

Отметим, что средняя стоимость эксплуатационных расходов на содержание одного стадиона из второй категории оценивается правительством в 300-350 млн рублей в год, и перечисленные выше стадионы могут испытать проблему с загрузкой. Причин тому две.

Во-первых, большая часть закрепленных за стадионами клубов, кроме «Урала» и «Ростова», играет в российской Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором по рангу турнире, к которому болельщики проявляют существенно меньший интерес, чем к премьер-лиге. А это, понятно, отрицательно влияет на те же доходы арены от продажи билетов.

Во-вторых, так как стадионы еще не переданы в собственность субъектов — для них пока не определена модель управления, которую должны выбрать местные чиновники до 30 ноября. «Мы обязательно сделаем план. Со всеми будущими владельцами стадионов мы проводим специальные семинары, собираем рабочие группы. У нас будет бизнес-план по каждому стадиону», — приводит слова Колобкова ТАСС.

И здесь у местных чиновников есть несколько вариантов того, как можно использовать арены помимо проведения самих футбольных матчей. К таким вариантам, по мнению правительства, относятся проведение различных массовых мероприятий.

Однако Путин считает, что арены не должны превращаться в концертные площадки. В идеале, по мнению главы государства, стадионы нужно закрепить за футбольными клубами на постоянной основе, «чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион», иначе «все это закончится рынком на стадионе», — сказал президент. И добавил, что только в таком случае «футбол будет развиваться».

Такая позиция поддерживается многими спортивными экспертами, так как доходы от проведения футбольных матчей топ-уровня в разы превышают доходы от проведения большинства культурных мероприятий. В связи с этим чиновникам предлагается сделать максимальный упор на развитие футбола в своих регионах. В частности, привлекать на стадион новые категории болельщиков.

Стадионы можно загрузить только футбольными играми, какие-то концерты необходимого эффекта не дадут, нужны игры команд, считает и президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин

«Нам необходимо повысить интерес к футбольным первенствам в стране, и иных вариантов я не вижу,

— заявил газете ВЗГЛЯД Александр Шпрыгин. — Как это сделать? Не одно поколение футбольных чиновников гадает и ломает голову над тем, как повысить посещаемость матчей. Надеюсь, им удастся достичь успеха».

Впрочем, в случае с посещаемостью матчей уже есть позитивные сдвиги. Так, в Саранске местная «Мордовия» в рамках первого тура ФНЛ принимала «Нижний Новгород», и этот матч посетило 26 564 болельщика. Для 315-тысячного Саранска это уникальное явление, а для всей ФНЛ — выдающийся рекорд, так как в прошлом сезоне на матчи «Мордовии» едва собиралась тысяча зрителей. «Если на следующих матчах ФНЛ мы увидим ту же посещаемость — это будет чудесное завоевание и наследие ЧМ», — резюмировал Шпрыгин.