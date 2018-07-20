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Московский стартап займется прогнозом доходов торговых предприятий
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Московский стартап займется прогнозом доходов торговых предприятий 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Искусственный интеллект с высокой точностью предскажет будущую выручку еще не созданных торговых точек, полезный для начинающих бизнесменов стартап проинвестировал Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы (Moscow Seed Fund), пишет в пятницу газета «Известия».
Moscow Seed Fund проинвестировал инновационный проект по расчету с помощью искусственного интеллекта выручки торговой точки, которая еще не создана и не открыта. Прогноз с точностью до 95% делается на основании данных геолокации, сведений о специализации будущего магазина и больших данных (Big Data) о других торговых точках, работающих поблизости.
«Все исходные данные мы собираем из открытых официальных источников, которых сейчас доступно великое множество», — сказал руководитель стартапа Александр Кирьянов.
В первую очередь это данные о населении близлежащих жилых домов: учитывается количество жильцов, расстояние до будущей торговой точки, даже материалы отделки дома — они позволяют косвенно судить о платежеспособности тех, кто в нем проживает.
«Другая базовая информация — транспортный трафик: сколько людей в какое время проходят через близлежащие станции метро и остановки общественного транспорта, сколько работает в расположенных неподалеку от будущей торговой точки офисах и на предприятиях», — добавляется в материале.
Кирьянов объяснил, что машинное обучение позволяет обнаруживать и эффективно учитывать эти неявные связи. Используются алгоритмы так называемых решающих деревьев, которые позволяют численно оценить влияние каждого отдельного фактора на общий прогноз.
Искусственный интеллект пересчитывает прогнозы ежемесячно с учетом меняющихся факторов, в том числе времени года и климатических условий.
«Инвестиции Moscow Seed Fund пойдут как раз на расширение возможностей проекта, предназначенных для пользователей из малого бизнеса», — рассказал исполнительный директор фонда Алексей Костров.
Он добавил, что услуги для малого бизнеса — это именно та ниша, в которой сейчас имеется наибольшее количество возможностей для технологических прорывов в России. По его словам, к московским стартаперам проявляют интерес и за рубежом, в частности, в Китае. Поэтому инвесторы уже сейчас планируют выводить проект на международный рынок.
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