6 спецобъектов, на которых хоронили жертв сталинских репрессий

Сталинская эпоха ознаменовалась массовыми репрессиями так называемых «врагов народа». Многие из них приговаривались к расстрелам. Как правило, родственникам в этих случаях сообщали, что человек осужден на «десять лет без права переписки». Хоронили расстрелянных в общих могилах. Такие захоронения имели статус спецобъектов. Подробная информация о них появилась лишь в последние десятилетия.

Коммунарка

В 20-х годах прошлого века в Ленинском районе Подмосковья появился ряд совхозов и объектов, подведомственных органам безопасности. Один из них находился в поселке Коммунарка, на территории, где до революции располагалась барская усадьба, а позднее — дачная резиденция главы сталинской службы госбезопасности Генриха Ягоды.

Спецобъект представлял собой участок площадью в 20 гектаров, огороженный высоким забором с колючей проволокой. Начиная с 1937 года сюда по ночам стали свозить тела расстрелянных в Лубянской, Лефортовской, Бутырской и Сухановской тюрьмах. Ходили слухи, что от следственной тюрьмы в Сухановке до Коммунарки специально прорыли подземный тоннель, чтобы тайно доставлять трупы в спецзону. По одной из версий, изначально в Коммунарке предполагалось хоронить угодивших в расстрельные списки сотрудников ОГПУ. Кстати, среди них оказался и сам Ягода. Но позднее территорию приспособили и для захоронения прочих «врагов народа», которых казнили в московских тюрьмах по приговорам «троек».

По данным ФСБ, здесь покоятся около 10-14 тысяч осужденных, но имена большинства из них неизвестны, удалось выяснить личность лишь около 5 тысяч человек. Среди них — писатели Борис Пильняк, Артем Веселый, Бруно Ясенский, члены правительства Монголии , лидеры Коминтерна…

Бутово

В отличие от Коммунарки, где хоронили в основном представителей «элиты», Бутовский полигон близ подмосковной деревни Бутово, организованный на месте бывшего помещичьего имения Дрожжино и действующий с 1935 года, изначально предназначался для простых смертных. Больше всего здесь было погребено крестьян из окрестных подмосковных деревень, часто арестованных по надуманным поводам, по статье «Контрреволюционная агитация». Порой расстреливали целыми семьями, чтобы выполнить страшный «план-разнарядку». Среди захороненных также были рабочие, служащие и заключенные Дмитлага (примерно около трети от общего числа): ученые, священнослужители, сектанты, воры-рецидивисты. Еще одна категория — инвалиды. Поскольку слепые, глухие и увечные люди редко бывали способны к физическому труду, а значит, на них приходилось бы зря тратить тюремную баланду, их после формального медицинского освидетельствования просто приговаривали к «высшей мере наказания».

По документальным источникам было установлено, что с августа 1937 года по 19 октября 1938 года только на территории Бутово было совершено 20 765 расстрелов.

Левашовская пустошь

Сегодня это мемориальное кладбище в окрестностях Санкт-Петербурга . С августа 1937 года по 1954 год оно являлось спецобъектом, где проводились массовые захоронения расстрелянных: ленинградцев, новгородцев, украинцев, белорусов, эстонцев, латышей, литовцев и даже иностранцев — поляков, немцев, шведов, норвежцев, итальянцев. Всего за указанный период в Левашово закопали около 45 тысяч человек.

Сегодня здесь можно увидеть памятники репрессированным каждой отдельной национальности. А еще — памятники представителям различных религиозных конфессий и даже репрессированным глухонемым. Самые известные объекты мемориала — памятник «Молох тоталитаризма» и «Колокол памяти».

Сандармох

Это лесное урочище находится в 20 километрах от карельского города Повенец. На этой территории закапывали расстрелянных в 1934-1939 годах. Их трупы сбрасывали в ямы. Всего таких ям впоследствии было обнаружено 236. Подсчитано, что в Сандармохе захоронены около 3,5 тысячи жителей Карелии , более 4,5 тысячи зэков Белбалтлага и 1111 заключенных Соловецкого лагеря особого назначения.

Пивовариха

В лесном урочище близ поселка Пивовариха под Иркутском в начале 1930-х годов был организован подведомственный иркутскому УНКВД совхоз «Первое Мая». Рядом разместили дачи сотрудников УНКВД и пионерлагерь для их детей. В 1937 году внутри совхозной территории устроили спецзону, где стали хоронить расстрелянных по приговорам «троек» жителей Иркутска и его окрестностей. Приговоры обычно приводили в исполнение в Иркутске, в подвалах отделения УНКВД на ул. Литвинова, 13, а также во внутренней тюрьме НКВД (ул. Баррикад, 63). Ночью трупы на грузовиках вывозили в Пивовариху.

В наши дни в поселке во время огородных работ местные жители до сих пор находят человеческие кости, обувь, пуговицы. По имеющимся данным, здесь обрели покой около 15 тысяч человек.

Ягуновка

В районе поселка Ягуновский (ныне Кемеровская область ) с октября 1937 года по май 1938 года располагался так называемый «расстрельный лагерь», где хоронили жертв Большого террора. Как рассказывают очевидцы, трупы расстрелянных сбрасывали во рвы, а их одежду сжигали. До местных жителей доносились выстрелы, а потом по поселку летали клочья горелой одежды.

Сегодня на месте лагеря установлена мемориальная часовня.