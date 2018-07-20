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Не расторгла договор. Пермячке пришлось платить чужие долги
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Не расторгла договор. Пермячке пришлось платить чужие долги 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Десять лет тому назад жительница Перми Тамара Р. продала свой дом. Каким же было её удивление, когда на днях по решению суда с её счета списали пять тысяч рублей. Как выяснилось, эта сумма — задолженность за электроэнергию по тому самому дому, который был продан ещё в 2008 году.
Как не попасть в подобную ситуацию и не платить за чужие долги — рассказывают специалисты.
Старый долг
В ПАО «Пермэнергосбыт» Тамаре Васильевне пояснили, что никакой информации о продаже дома иному лицу от госструктур, занимающихся регистрацией сделок-купли продажи, в компанию не поступает. И если образовывается долг, отвечать за него будет прежний владелец.
Долг по бывшему дому Тамары Васильевны образовался ещё в 2015 году. На направленные письма и уведомления новый хозяин не реагировал. Тогда ему отключили электричество. Но он «запитал» свой дом от соседнего здания.
В конечном итоге долг взыскали через суд именно с того клиента, на которого был заключён договор.
Оформляем документально
Чтобы избежать таких неприятностей после продажи квартиры, дома, электрифицированного земельного участка, необходимо сразу обратиться в ближайший офис ПАО «Пермэнергосбыт» с договором купли-продажи и паспортом. В противном случае вы рискуете оплатить долги за свет нового владельца.
«В наши офисы регулярно обращаются клиенты с такими случаями — насчитали долг за давно проданное жильё. Иногда у квартиры меняется три-четыре собственника, проходит 8-10 лет с момента первой продажи. Старый хозяин договор не расторг, новые собственники на фамилию в квитанциях внимания не обращают, спокойно передают показания, платят, проблем не испытывают. И вот появляется следующий собственник, который накапливает долги — а отвечать по ним приходится первому хозяину, который о той квартире и думать уже забыл. Такие истории происходят сплошь и рядом, потому, для вашего же спокойствия, сразу после заключения сделки необходимо дойти до нашего офиса и расторгнуть договор энергоснабжения. Точно так же как вы расторгаете, например, договор на интернет или кабельное телевидение» — говорит начальник отдела по работе с отделениями ПАО «Пермэнергосбыт» Антон Воробьев.
К слову, если вы не продавец, а покупатель квартиры, то вам тоже лучше сходить в офис «Пермэнергосбыта» с договором купли-продажи и свидетельством о госрегистрации, и заключить договор энергоснабжения. Ведь если прежний хозяин расторгнет договор, вы очень быстро останетесь без света.
И последнее. Вне зависимости от того, продавец вы или покупатель, обязательно подпишите со второй стороной акт приёма-передачи квартиры с фиксацией показаний всех приборов учёта — электричества, воды, газа. Проще на бумаге закрепить статус-кво, чем попасть потом в неприятную ситуацию с переплатой «за того парня».
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