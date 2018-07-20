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Бородатые воровки обокрали уличную кофейню в Ставрополе
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Бородатые воровки обокрали уличную кофейню в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольскую уличную кофейню обокрали бородатые злоумышленницы, сообщили в городском сообществе «ВКонтакте».
Кофейный ларёк в парке Победы опустошили за одну ночь. В сети появились записи с камеры видеонаблюдения, установленной внутри торговой точки.
18 июля в три часа ночи две девушки открыли кофейню и похитили бутылки с сиропами. Набрав столько бутылок, сколько могли унести, злоумышленницы ушли. Через час воровки вернулись с накладными бородами, подругой и вместительными сумками. Они забрали оставшиеся сиропы, запас кофе и банку с корицей. Дорогостоящее оборудование кофейни при этом осталось без внимания.
Пользователь, приславший видео, сообщил, что воровок разыскивает полиция, но некоторые комментаторы ему не поверили и предположили, что на видео — постановка, снятая для рекламы кофейни.
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