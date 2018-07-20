Омские аграрии, работая в зоне рискованного земледелия, редко страхуют посевы

ОМСК , 20 июля. / ТАСС /. Аграрии Омской области , которая находится в зоне рискованного земледелия, не страхуют посевы и игнорируют соответствующую субсидию, в рамках которой государство возмещает 50% затрат. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России . Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, урожай зерновых в 2017 году составил 3,4 млн тонн. В этом году из-за аномально холодной и влажной весны посевная кампания в регионе затянулась на 3 недели, что может привести к снижению объема и качества урожая.

"К сожалению, по растениеводству у нас очень маленький процент застрахованных площадей. Это вопрос культуры страхования — еще не все осознают, что мы живем и работаем в зоне рискованного земледелия, что и подтвердил этот год. Также не всегда прозрачно работают страховые компании", — уточнил Дрофа.

По его словам, в этом году на предоставление субсидий по страхованию урожая и сельскохозяйственных животных было выделено 68 млн рублей, что на 4 млн рублей меньше выделенных в прошлом году средств. «Из этой суммы 38 млн рублей направлены на страхование животных. По животноводству у нас более-менее стабильно, страхуют все крупные предприятия», — рассказал замминистра.

Он отметил, что страхование позволяет уменьшить риски, когда есть опасность эпидемии для животных, засухи или подтопления сельхозугодий. В этом году некоторые фермеры уже потеряли из-за переувлажнения почвы до 10% посевов, в ряде районов посевные площади, засеянные первыми и попавшие под весенние холода, аграрии вынуждены были пересеивать. Дождливая весна также не позволила сельхозпредприятиям провести борьбу с сорняками перед посевной, что может негативно отразиться на урожае.