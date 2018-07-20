Афиша выходных в Оренбурге с 20 по 22 июля

Какой сегодня день? Пятница, конечно! А это значит, что уже к вечеру можно будет расслабиться и хорошенько отдохнуть. А пока почему бы не начать строить планы на уикенд? Мы предлагаем вам изучить афишу от ProOren и выбрать себе мероприятие по душе.

Пятница, 20 июля

На Советской у памятника Неплюеву прозвучат знойные ритмы латины. Между Театром кукол и Гостиным двором откроется творческая площадка студенческих педагогических отрядов. Желающих потанцевать ждут жаркие латиноамериканские танцы, мастер-классы по бачате и сальсе. Начало в 19:00. Участие бесплатное. 16+

Сегодня в галерее «Оренбургский пуховый платок» состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы. На занятии мастер предложит желающим сделать куклу Козу, символизирующую достаток, богатство, здоровье и жизненную энергию. Начало в 15:00. Стоимость участия — 200 руб. 6+

В пятнице в «Первом баре» пройдет очередная цветочная вечеринка Flowers. Посетителям предлагают окунуться с головой в музыку и послушать 2ways, Lovelike, Aleksey Fox, Gyallarhorn, Sal'm Raisov и других. Вход — 100 руб, с репостом мероприятия в группе в ВК — бесплатно. 18+

В начале выходных вас ждут на вечерних Серенадах на крыше стейк-хауса «Черная корова». Музыкальный фон обеспечат Le Charlatan, Satviy, Nekij, Chelovék. Вход — 100 руб, с репостом мероприятия в группе в ВК — бесплатно. Начало в 18:00. 18+

Сегодня вечером в рок-бар Underground оренбуржцев приглашают на вечер памяти музыканта и солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. В песочном зале для вас будут играть Андрей Рыбаков и Олег Рукавицын. Вход свободный.18+

Суббота, 21 июля

В субботний день можно и немножко полениться. Молодежь Оренбурга приглашают на Арт-крышу по ул. Терешковой, чтобы насладиться простыми радостями жизни, поваляться в гамаках и послушать хорошую музыку. На «Лени» в этот день выступит группа «Индея» с новым музыкальном материалом. Начало в 18:00. Вход — 200 руб, с репостом мероприятия в группе в ВК — 100 руб. 18+

Утром оренбургских барышень приглашают на велодевичник. Одеваемся нарядно — в платья и юбочки, можно украсить и велосипеды. Парни тоже могут принять участие в покатушках. Дресс-код — цветная рубашка, галстук и велошорты. Начало в 11:00. Сбор у памятника Гагарину. 16+

А, может быть, в Мафию? Игра пройдет в клубе «Игротей» на Кирова, 3а с вечера пятницы до самого утра. Оргвзнос с каждого участника — 150 руб. Начало в 21:30.

В субботу вечером в рок-баре Underground пройдет вечер памяти, посвященный лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшневу. В чилауте его песни исполнят Павел Бурак, а в песочном зале сыграют Вячеслав и Валерия Савкины. Также в этот день пройдет конкурс на лучший плакат Михаила Горшнева. Вход свободный. 18+

Воскресенье, 22 июля

В музее ИЗО на Каширина в этот день состоится вечер памяти поэта, ветерана Великой Отечественной войны, Юрия Алексеевича Волчка. Участниками встречи станут музыканты, актёры и поэты, которые исполнят стихотворения Юрия Алексеевича и песни, написанные на его строки. Начало в 14:00. 12+

Мясной паб «Полный фарш» приглашает жителей города провести выходные вкусно и культурно. В субботу и воскресенье для посетителей будут петь вокалистки, играть ребята из «APOLLO» и DJ Sunny Vox. Вход свободный. 18+

В музее ИЗО открылась выставка удивительной художницы из Ташлы Екатерины Жадиной «Голубая коза». Экспозиция включает в себя 46 живописных работ, 11 фотографий из жизни художницы, 3 авторские куклы, авторский костюм и арт-объект. Посетить выставку можно с 10:30 до 18:00. Вход — от 70 руб. 0+

В Оренбурге работает выставка ЗD-картин «Воображариум». Посетители могут позировать и фотографироваться на баннерах с изображением героев любимых фильмов, архитектурных памятников, различных животных и тропических растений. Стоимость детского билета — 150 руб, взрослого — 200 руб. Начало работы — с 10:30 до 18:00. 0+