Планов громадье. Александр Моор посмотрел, как его бывшие заместители улучшают город

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор проинспектировал строительство инфраструктурных объектов Тюмени . Он посетил станцию очистных сооружений, строящийся детский сад, участок улицы Федорова, сквер Льва Ровнина и другие.

Максим Афанасьев. Большинство объектов Александру Моору хорошо знакомы как бывшему главе администрации. В ходе объезда его сопровождали его недавние непосредственные подчиненные — врио руководителя муниципалитета Руслан Кухарук, его заместители Павел Перевалов

Сначала Александр Моор познакомился с первыми итогами развития системы водоотведения и реконструкции очистных сооружений канализации ООО «Тюмень водоканал». Очистные сооружения построены в 1973 году, ежесуточно сюда поступает более 180 тысяч кубометров стоков. Назрела модернизация, замена устаревшего оборудования, применение более современных агрегатов и технологий, отмечают в водоканале. Кроме того, как отметил Павел Перевалов, город растет, и мощности очистных сооружений необходимо повышать.

Реконструкция коснется всех этапов очистки и существенно повысит эффективность и надежность работы системы. Вторая очередь проекта реконструкции будет реализована в 2019 году. Будут установлены новые песколовки, эффективность которых на порядок выше старых. Общая производительность очистных сооружений вырастет до 260 тысяч кубометров стоков в сутки. Всего в рамках концессионного соглашения в реконструкцию очистных сооружений «Тюмень водоканал» инвестирует порядка двух миллиардов рублей.

«В течение ближайших лет предстоит реализовать большой комплекс работ. Основная задача — обеспечить качественную очистку сточных вод. Работы идут по плану. Концессионер успешно выполняет свои обязательства», — констатировал Александр Моор.

Главное, что получат жители: после строительства единой современной сливной станции рядом с очистными сооружениями будет решена проблема неприятных запахов, идущих от нечистот в точках слива. Кроме того, за счет объединения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации будет решаться проблема подтопления улиц дождевой и талой водой.

Также врио главы региона побывал на строительстве велосипедной дорожки от ул. Республики до Гилевской рощи, проинспектировал ход строительства дорог на улицах Ростовцева и Федорова.

«В этом году в городе выполняется очень большой объем дорожных работ. Сезон короткий, а планов много, поэтому администрировать все эти объекты — сложная задача. Главное успеть в срок и качественно выполнить все работы, — заметил Александр Моор. — Мы видим, что на ряде объектов работы идут к концу. Улица Ростовцева была последней неасфальтированной в микрорайонах. Со сдачей этого объекта строительство дорожной сети в этой части города будет завершено».

Как рассказал временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, проект по созданию велодорожек реализуется не первый год.

«При проектировании дорожного строительства мы в обязательном порядке предусматриваем строительство не только пешеходной зоны, но и велодорожки, — сообщил Руслан Николаевич. — На сегодняшний день по всему городу построено уже более 40 километров велодорожек. Всего по плану сеть велодорожек в Тюмени составит порядка 200 километров. Они свяжут основные места притяжения и отдыха, парки и скверы. В перспективе можно будет проехать на велосипеде из парка «Затюменский» в Гилевскую рощу».

Еще один знаковый объект — сквер Льва Ровнина, расположенный рядом со строящимся участком улицы Федорова. Здесь появятся фонтан, несколько игровых зон, прогулочная зона, сцена и многое другое. Зимой будет заливаться общественный каток. А в центре будет установлен памятник известному геологу Льву Ровнину — эту миссию на себя взяла компания «СибНАЦ». Завершение работ планируется в ноябре.

«Это будет самый современный сквер в Восточном округе, — заметил Максим Афанасьев. — Помимо прочего, здесь в общей сложности будет высажено более тысячи деревьев и 700 кустарников. Общая площадь сквера 1,8 гектара».

В завершении объезда Моор посетил строящийся детский сад в микрорайоне «Тюменский-2». Работы здесь близятся к завершению. Уже сейчас можно утверждать, что это будет самое современное и комфортабельное дошкольное учреждение в городе.

«Очень долгожданный объект. Когда я еще работал в администрации Тюмени, несколько лет жители микрорайона обращались к нам с просьбой построить садик. Здесь был свободный земельный участок. Это очень большой проект, сад сможет вместить много детей, но это и логично, потому что потребность в этом районе очень большая. Надеюсь, уже в сентябре он примет всей детей микрорайона. Подрядчик движется очень динамично, даже с опережением графика. За две недели, пока идет запись, уже 300 заявлений поступило».

Он заметил, что если этот объект не сможет удовлетворить потребности всех жителей, по другую сторону объездной дороги этой осенью планируется открытие еще одного детского сада.

Фото: Есен Абилькенов