Недостроенную ферму новосибирского учхоза «Тулинское» готовят к продаже

Недостроенная ферма учхоза «Тулинское» в поселке Тулинский под Новосибирском может быть выставлена на продажу вместе с земельным участком за 32,7 млн руб. Это следует из отчета оценщика, сделанного по заказу внешнего управляющего АО «Племзавод „Учхоз Тулинское“ Антона Горькова.

Отчет опубликован арбитражным управляющим в рамках процедуры банкротства, в которой находится принадлежащее Росимуществу хозяйство. В документе речь идет о комплексе зданий учебной фермы площадью 6 тыс. кв. м с земельным участком в 3,1 га. Степень готовности объекта оценена новосибирским ООО „Лекс“ в 37%.

»С 2013 году строительные работы остановлены, консервация объекта не производилась, кровля на коровнике выполнена частично, … внутренние помещения объекта на защищены от попадания влаги, осадков, снега и погодно-климатических явлений, а также же не защищены от вандалов и бродячих животных», — говорится в отчете.

«Тулинский» специализировался на производстве и реализации элитных семян сельхозкультур, племенном животноводстве и считался одним из крупнейших в регионе по выработке молока. Как сообщали Sibnovosti.ru, инициатором процедуры банкротства АО «Племзавод „Учхоз Тулинское“ в прошлом году выступила Федеральная налоговая служба . Внешнее управление было введено в ноябре 2017 года сроком на полтора года.

Фото: отчет ООО „Лекс“ об оценке имущества АО „Племзавод „Учхоз Тулинское“