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Жители Ишима Тюменской области массово жалуются на неприятный запах
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Жители Ишима Тюменской области массово жалуются на неприятный запах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 72.ru
Жители города Ишима в Тюменской области несколько дней массово жалуются на зловонный запах, из-за которого они не могут открыть окна в своих домах, пишет Nashgorod.ru.
Местные жители считают, что источником неприятного запаха является завод «Аминосиб», который сбрасывает промышленные стоки в болото.
В самом же предприятии пояснили, что запах образовался из-за того, что в жаркую погоду начался активный процесс гниения органических соединений, которые образуются вследствие переработки производственных сточных вод.
Предприятие уже прекратило сбрасывать стоки в болото и ведет модернизацию очистных сооружений.
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