Жители Ишима Тюменской области массово жалуются на неприятный запах

Жители города Ишима Тюменской области несколько дней массово жалуются на зловонный запах, из-за которого они не могут открыть окна в своих домах, пишет Nashgorod.ru.

Местные жители считают, что источником неприятного запаха является завод «Аминосиб», который сбрасывает промышленные стоки в болото.

В самом же предприятии пояснили, что запах образовался из-за того, что в жаркую погоду начался активный процесс гниения органических соединений, которые образуются вследствие переработки производственных сточных вод.

Предприятие уже прекратило сбрасывать стоки в болото и ведет модернизацию очистных сооружений.