Бежим «Гонку героев», слушаем «АукцЫон», выбираем королеву рыжих и ещё 15 идей для выходных

Близятся первые выходные в Екатеринбурге , когда нет совсем никаких событий, связанных с футболом. Пора с грустью попрощаться с ЧМ-2018 и вспомнить о том, что в городе и без него всегда есть чем заняться.

На этих выходных в Екатеринбурге пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта, шахматный турнир для детей, и даже пенная вечеринка для школьников.

Смотрите наш обзор и решайте, как провести вечер пятницы, субботу и воскресенье.

Пятница, 20 июля Фестиваль / Байк-рок-фестиваль

XV байк-рок-фестиваль пройдёт с пятницы по воскресенье в Арамиле. Там соберутся байкеры со всей России и три дня будут гонять на мотоциклах, петь песни, хвастаться апгрейдом своих байков, отмечать байкерские свадьбы, выбирать мисс спорт-байк-шоу и лучшую рок-группу. В общем, будет громко и зрелищно. В пятницу хедлайнером на фестивале станет группа «Ундервуд», в субботу — «Леприконсы».

Где: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82б Когда: 20–22 июля Сколько стоит: 1000 рублей Возрастное ограничение: 18+

Выставка / «Шигирская кладовая»

В Музее истории и архитектуры Среднего Урала открыли экспозицию из уникальных предметов, обнаруженных при разработке Шигирского торфяника, расположенного возле Кировграда . Жемчужина коллекции — пятиметровый Шигирский идол, который признан древнейшей монументальной деревянной скульптурой в мире. Правда, немецкие учёные называли его древнейшим изображением дьявола, но екатеринбургские исследователи с ними категорически не согласны.

История о Шигирском идоле так популярна, что о нём знают даже в Японии . Местный журналист перед ЧМ составлял для своих соотечественников гид по Екатеринбургу и упоминал в нём про деревянных идолов, назвав их жуткими.

Где: Музей истории и археологии Среднего Урала (пр. Ленина, 69/10) Когда: с 20 июля по 31 декабря Сколько стоит: 50–100 рублей Возрастное ограничение: 0+

Ярмарка / Let's ART market

Событие на все выходные, где объединятся художники и дизайнеры. Гости смогут пройти по красной ковровой дорожке, познакомиться с талантливыми людьми, купить понравившиеся работы и вкусно поесть. В день открытия организаторы устроят шумную вечеринку для совершеннолетних гостей, но в субботу и воскресенье можно будет приходить с детьми.

Где: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж) Когда: 20 июля с 19:00 до 22:00; 21–22 июля с 12:00 до 20:00 Сколько стоит: 150–200 рублей Возрастное ограничение: 20 июля 18+; 21–22 июля 0+

Вечеринка / Битва диджеев

В конце рабочей недели в Екатеринбурге пройдет летняя битва диджеев, победители которой выйдут в финал и уже в конце года поборются за главный приз. Что ждёт победителя, организаторы пока не говорят, но вот гости точно получат массу эмоций от музыки совершенно разных направлений. В эту ночь будут работать два танцпола и два десятка диджеев за пультами.

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный Рынок, 6) Когда: 20 июля с 23:00 Сколько стоит: 300 рублей Возрастное ограничение: 18+

Выставка / «Космодрайв» (на правах рекламы)

Новейшие разработки в области виртуальной реальности и советские музейные экспонаты, космическая еда и взлет на ракете — интерактивная семейная выставка «Космодрайв» собрала под одной крышей больше 35 фантастических приключений.

Создатели проекта постарались объединить в одной точке множество полезных, обучающих и развлекательных экспонатов. Здесь можно не только узнать свой возраст и вес, каким бы он был на других планетах, но и ощутить невесомость, пройти миссию по спасению марсианской станции, создать собственную галактику.

Посетители увидят плазмокомнату, отправят свой голос на Марс. Им покажут генератор Ван де Граафа, который раньше использовали для исследования ядерных реакций. Сейчас область применения аппарата изменилась: с его помощью ученые моделируют процессы, происходящие при ударе молнии.

Где: МТРК «КомсоМОЛЛ» (Дублер Сибирского тракта, 2, 2-й этаж) Когда: с 20 июля по 2 сентября, подробности на сайте. Группа «ВКонтакте», тел. +7 (982) 702 47 72 Сколько стоит: взрослый билет — 590 руб., детский — 490 руб., дети до трех лет включительно — бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Суббота, 21 июля Спорт / «Гонка героев»

Масштабное соревнование для тех, кто готов проверить себя на выносливость и преодолеть самые сложные трассы по пересечённой местности с множеством препятствий. В этом году организаторы даже подготовили детскую трассу, так что забег вполне может стать семейным праздником.

Весь день для участников «Гонки героев» и для их болельщиков будет играть группа BOGACHI, выступление которой однажды так высоко оценил Максим Фадеев

Где: полигон «Свердловский» Когда: 21 июля с 8:30 Сколько стоит: от 300 до 2500 рублей, нужна регистрация; для зрителей вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / «Экодвор»

На площадке у дома на Вайнера, 68, который собираются отремонтировать участники « Том Сойер Феста», волонтёры расскажут, во что обходится планете новый дом и почему так важно восстанавливать старые здания, а не разрушать и не заменять их полностью. Здесь же участники фестиваля смогут наштамповать на ткани экосумок и футболок узоры — наличники и карнизы двухэтажного особняка.

Где: ул. Вайнера, 68 Когда: 21 июля с 12:30 до 15:30 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / «Русская окрошка — 2018»

Окрошка — идеальное летнее блюдо, которое стало настолько любимым, что ради него даже можно организовать фестиваль. Вечером в субботу в ЦПКиО не только накормят гостей классической окрошкой на натуральном квасе, но и устроят для них конкурсы, фотозоны и концертную программу.

Перед тем, как идти на фестиваль, прочитайте советы шеф-поваров о том, как её правильно готовить, и пройдите наш тест, чтобы узнать, какая окрошка подходит вам больше всего.

Где: ЦПКиО (ул. Мичурина, 230) Когда: 21 июля с 12:00 Сколько стоит: вход бесплатный Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / «Усадьба Jazz»

В 15-й раз в Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль, который придётся по вкусу как любителям классического джаза и блюза, так и поклонникам современной электронной музыки. На сцене «Усадьбы Jazz» впервые выступит екатеринбургская группа «Сансара», а хедлайнером фестиваля станет группа «АукцЫон», которая вот уже 40 лет постоянно экспериментирует с музыкальными жанрами.

Помимо музыки организаторы позаботились о создании jazz-market с украшениями и сувенирами, фуд-корта и развлекательных зон для детей. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Где: Усадьба Харитоновых-Расторгуевых (ул. Карла Либкнехта, 44) Когда: 21 июля с 15:00 Сколько стоит: 2000 рублей, детям до 10 лет — бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Спектакль / «Хочу купить вашего мужа»

Написанная Михаилом Задорновым история о том, как можно продать мужа. Именно с такой просьбой к главной героине обратилась молоденькая девушка в день, когда та с супругом отмечала 25-летнюю годовщину. Стоил муж 100 тысяч долларов и был совсем не против такой сделки.

Где: Дом писателей (ул. Пушкина, 12) Когда: 21 июля с 18:00 Сколько стоит: 500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Лекция / «Автостопом по Солнечной системе»

В субботу сотрудник Екатеринбургского планетария расскажет самые интересные и необычные факты о Солнечной системе, которые вы точно не знали. Это лекция для тех, кто хочет наконец понять, почему Плутон нельзя назвать планетой, и для любителей порассуждать о том, где ещё можно найти жизнь кроме Земли.

Ну и, конечно, какая теория без практики? Поэтому все участники лекции смогут посмотреть на космические тела через телескоп.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 21 июля с 20:00 до 21:00 Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация Возрастное ограничение: 12+

Вечеринка / Cedric Gervais

В «Доме печати» с единственным концертом в России выступит 36-летний диджей Седрик Жерве, который летом 2013 года взорвал танцполы своим ремиксом сингла Ланы Дель Рей Summertime Sadness. Популярный французский диджей и обладатель «Грэмми» уже в эту субботу докажет, что легко может раскачать многотысячную толпу.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 21 июля с 23:00 Сколько стоит: 1000 рублей Возрастное ограничение: 18+

Воскресенье, 22 июля Фестиваль / «Экстрим-фест»

Фестиваль экстремальных видов спорта на «Уктусе» — масса способов получить заряд эмоций, которых хватит на всю рабочую неделю. Фестиваль стартует с самого утра: здесь и яркие автомобили, и показательные выступления парашютистов, и подъёмы на воздушном шаре, мотошоу и даже скоростное поедание бургеров. А в конце вечера можно будет полюбоваться на яркое фаер-шоу.

Где: горнолыжный комплекс «Уктус» (ул. Зимняя, 27) Когда: 22 июля с 8:00 Сколько стоит: вход бесплатный Возрастное ограничение: 0+

Спорт / Турнир по шахматам

Спортсмены-интеллектуалы померяются силами на турнире по шахматам. Сражаться участники будут по швейцарской системе в девять туров с контролем времени. Приурочен турнир к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. И организаторы искренне надеются, что смогут привлечь ещё больше детей в шахматные секции.

Где: ЦПКиО (ул. Мичурина, 230) Когда: 22 июля с 11:00 Сколько стоит: турнирный взнос — 500 рублей, нужна регистрация до 20 июля Возрастное ограничение: 0+

Фестиваль / Фестиваль рыжих

Кто бы что ни говорил про рыжеволосых людей, все они очень яркие и добрые. Специально для них в Нижнем Тагиле пройдёт уже третий фестиваль. Сначала все зарегистрировавшиеся рыжеволосые участники устроят парад, потом послушают песни от основателя группы «Братья Грим» и выберут Короля и Королеву фестиваля.

Не останутся без внимания и призов и те, кто приедет на фестиваль на оранжевом автомобиле или приведёт с собой своего рыжего питомца.

Где: площадь за КДК «Современник» (Нижний Тагил) Когда: 22 июля с 12:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Спорт / Велогонка ХСО В воскресенье на Уктусе пройдёт велогонка ХСО, которая станет заключительным этапом Кубка Multi-Team — 2018. В программе — шесть категорий для детей и взрослых, которым предстоит проехать от 4 до 20 километров. Организаторы позаботились о том, чтобы создать для участников заезда максимально комфортные условия, так что остаётся лишь побороть лень и приехать на старт.

Где: горнолыжный комплекс «Уктус» (ул. Зимняя, 27) Когда: 22 июля с 10:00 Сколько стоит: 700 рублей, нужна регистрация Возрастное ограничение: 0+

Вечеринка / Пенная вечеринка

Вечеринка для тех, кого пока не пускают в ночные клубы. В концерт-холле «Свобода» 22 июля устраивают пенную вечеринку с возрастным ограничением в 12 лет. В программе — дуэли на водяных пистолетах, танцы под самые популярные треки и крутая фотозона.

И да, стоит брать с собой купальники. Потому что сухим домой не уйдёт никто!

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный Рынок, 6) Когда: 22 июля с 17:00 Сколько стоит: 400–950 рублей Возрастное ограничение: 12+

Отдых за городом / Кубок губернатора Свердловской области по конкуру (на правах рекламы)

В это воскресенье в конноспортивном комплексе «Дубрава» лучшие всадники восточной Европы и Азии поборются за победу в международных соревнованиях по конкуру «Кубок губернатора Свердловской области».

Высота препятствия Гран-при — 145 см.

Зрителей ждет незабываемое шоу спортивного мастерства, а также выступления военного оркестра, концертная программа, детская анимация и мастер-классы. Организованы экскурсии в конюшни и катание на лошадях.

В рамках уральских конкурных недель, которые проходят в Свердловской области в июле, состоится ряд значимых для российского конного спорта соревнований. Так, 28 и 29 июля на территории КСК «Дубрава» пройдут статусные светские мероприятия 2018 года: международные соревнования по конкуру «Кубок имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина» и всероссийские соревнования «Кубок Федерации конного спорта России».

Где: конноспортивный комплекс «Дубрава» (Тюменский тракт, п. Верхнее Дуброво, ул. Манежная, 1, тел. (343) 201–20–30, кск-дубрава.рф) Когда: 22 июля в 10:00 Сколько стоит: вход свободный

Больше интересных событий вы можете найти в нашем разделе «Афиша» и в календаре гастролей на июль.