Новосибирец подбросил в Сбербанк «бомбу» из коробки с лапшой: теперь его судят

Новосибирске начинается суд над обвиняемым в лжерроризме, который напугал работников Сбербанка коробкой от лапши быстрого приготовления.

Происшествие случилось 14 марта в отделении Сбербанка на Зорге, 269.

По версии дознания, обвиняемый был пьян. «Используя коробку от лапши быстрого приготовления, изготовил муляж бомбы, на который наклеил надпись „БОМБА ТИК-ТИК“, который принес в отделение банка и установил муляж в клиентском зале на кулер с водой», — описали ситуацию в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

прокуратуре уточнили, что из-за этого из банка пришлось эвакуировать людей. На место приехали полицейские, которые выяснили, что подброшенный в банк муляж не опасен.

Как выяснили дознаватели, на преступление мужчина пошёл после того, как попытался совершить операцию с картой своей матери. Но карта застряла в банкомате, а сотрудники банка отказались её выдавать из-за того что она обвиняемому не принадлежит.

Теперь мужчина пойдёт под суд по обвинению в «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ). Прокуратура Кировского района Новосибирска уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.

Также прокуратура попросила суд взыскать с обвиняемого ущерб, который он причинил федеральному бюджету. Сумма ущерба оценивается в 9941 рубль — именно такую сумму затратили полицейские на проверку сообщения о бомбе. Этот иск Кировский районный суд рассмотрит одновременно с уголовным делом, добавили в прокуратуре района.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Сибирского банка ПАО «Сбербанк» с просьбой уточнить, на сколько остановилась работа отделения из-за обнаруженного муляжа, сколько работников и посетителей пришлось тогда эвакуировать и какой ущерб это нанесло Сбербанку.

Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор за сообщение о минировании избирательного участка во время выборов президента.