В Омске откроют отделение Российского профессорского собрания 

Как сообщается на сайте вуза, Российское профессорское собрание обратилось к ректору ОмГУ Алексею Якубу с предложением открыть региональное отделение на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Общероссийская общественная организация — «Российское профессорское собрание» была основана в ноябре 2016 г. на Учредительном съезде представителями вузов из 43 субъектов РФ. В апреле 2017 г. она прошла процедуру государственной регистрации. Сегодня активно идет процесс создания региональных отделений РПС на базе ведущих вузов страны. Новая общественная организация объединила в своих рядах более 4000 профессоров из 138 университетов и научных институтов России, в том числе из МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, РУДН, ВШЭ, РАНХиГС, МГЮА имени О. Е. Кутафина и др. В 2018 году Российское профессорское собрание уже провело 13 Научных советов по различным направлениям науки и высшего образования. Одним из самых масштабных событий стал Первый профессорский форум «Проблемы современной науки и высшего образования: новые вызовы», прошедший в феврале 2018 года.
На церемонии вручения премии «Профессор года» РПС отметило лучших представителей научно-педагогических сообществ России, людей, которые внесли значительный личный вклад в развитие отечественного образования и науки. В числе лауреатов — доктор химических наук, заслуженный профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Вячеслав Исаакович Вершинин.