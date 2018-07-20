В Омске откроют отделение Российского профессорского собрания

Как сообщается на сайте вуза, Российское профессорское собрание обратилось к ректору ОмГУ Алексею Якубу с предложением открыть региональное отделение на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

На церемонии вручения премии «Профессор года» РПС отметило лучших представителей научно-педагогических сообществ России, людей, которые внесли значительный личный вклад в развитие отечественного образования и науки. В числе лауреатов — доктор химических наук, заслуженный профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Вячеслав Исаакович Вершинин.