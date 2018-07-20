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Более 270 саратовских домов обзаведутся агитацией к выборам
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Более 270 саратовских домов обзаведутся агитацией к выборам 

САРАТОВ24 27 минут назад
Фото: САРАТОВ24
По всему Саратову на 274 зданиях будут располагаться агитационные материалы к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России и депутата Саратовской городской Думы. Михаил Исаев постановил оборудовать места для их размещения до 6 августа. Об этом сообщает городская администрация.
Само же голосование пройдёт 9 сентября. В Заводском районе появятся 72 агитационных плаката, в Кировском 60, в Ленинском 113, во Фрунзенском 24. Глава города лично проконтроллирует выполнение распоряжения. В соответствующем документе также указано, на каких именно адресам будет проведена работа.
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