Более 270 саратовских домов обзаведутся агитацией к выборам 

По всему Саратову на 274 зданиях будут располагаться агитационные материалы к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России и депутата Саратовской городской Думы. Михаил Исаев постановил оборудовать места для их размещения до 6 августа. Об этом сообщает городская администрация.
Само же голосование пройдёт 9 сентября. В Заводском районе появятся 72 агитационных плаката, в Кировском 60, в Ленинском 113, во Фрунзенском 24. Глава города лично проконтроллирует выполнение распоряжения. В соответствующем документе также указано, на каких именно адресам будет проведена работа.