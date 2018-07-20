Более 270 саратовских домов обзаведутся агитацией к выборам

Само же голосование пройдёт 9 сентября. В Заводском районе появятся 72 агитационных плаката, в Кировском 60, в Ленинском 113, во Фрунзенском 24. Глава города лично проконтроллирует выполнение распоряжения. В соответствующем документе также указано, на каких именно адресам будет проведена работа.