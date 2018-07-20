Назван топ‐10 перевозчиков общественного транспорта Подмосковья

Московской области составили рейтинг, куда вошли 10 лучших перевозчиков общественного транспорта за второй квартал 2018 года. Об этом сообщили в пресс‐службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Лидером списка стало ООО «Городской автобусный парк» из Клина. В первую тройку, как определили в ведомстве, вошли мытищинское ООО «ККБ-БУСЛАЙН» и лобненское ООО «ПАТО „ЛОБНЯТРАНС“.

На четвертом и пятом местах соответственно оказались ООО „Автотранссервис–2“ из Серпухова и МП „Химкиэлектротранс“ из Химок

Далее следует подольский ООО „СКИФ ТРАНС“. Седьмую строку рейтинга занял ИП Крюков А. В. из Клина. На восьмой — межрегиональный перевозчик ГУП МО „Мострансавто“.

Замкнули рейтинг ООО „ФОРТПАРК“ из Красногорска и ООО „Транспорт 21 век“ из Пушкина. Они заняли девятое и 10-е места.

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков , в число лучших перевозчиков компании попадают при соблюдении определенных условий. У них должен быть обновлен подвижной состав, а транспортные средства соответствуют по показателям среднего возраста автопарка. Учитываются при составлении рейтинга высокое число транзакций по карте „Стрелка“ и бесконтактной банковской карте, а также минимальное количество жалоб от жителей.

»Учитывается предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему Московской области, соблюдение расписания и регулярность выполнения рейсов, отсутствие ДТП по вине водителей», — добавил Тресков.

По его словам, рейтинг перевозчиков позволяет контролировать работу общественного транспорта в регионе и повышать качество предоставляемых услуг. Его формируют ежеквартально и публикуют на сайте и в социальных сетях Минтранса Подмосковья.

Накануне стало известно о том, что власти региона рассматривают возможность введения в Московской области каршеринга электромобилей. Аренда будет проходить с оплатой по минутам или часам.