Информационные вывески на зданиях Москвы обновили по 7,5 тыс. адресам с 2014 г.

Москве с 2014 г. информационные вывески на зданиях обновили по более чем 7,5 тыс. адресам, сообщает официальный портал мэра Москвы.

«С 2014 г. в Москве обновили информационные вывески на зданиях по более 7,5 тыс. адресам. Их привели к единому стандарту, который не портит внешний облик города», — говорится в сообщении.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, раньше к вывескам не предъявляли специальных требований — они перебивали друг друга, были слишком большими или яркими, не подходили по цвету, форме или стилю. «Однако в 2014 г. по поручению Сергея Собянина мы разработали и утвердили стандарт оформления таких конструкций. При этом мы понимали, что это потребует от предпринимателей дополнительных финансовых затрат, поэтому новые правила внедрялись поэтапно. В итоге единые требования помогли уйти от нагромождения большого количества вывесок, не гармонирующих друг с другом. И самое главное, что благодаря обновленным, стилистически выдержанным вывескам открылся вид на прекрасную архитектуру города. Больше вы нигде не встретите неоновые буквы, загораживающие фасад особняка XIX века», — сказал С. Кузнецов.

Согласно единому стандарту, вывески не должны закрывать фасад здания: их нужно размещать не выше линии второго этажа дома и только на свободных от архитектурных элементов поверхностях. Также они не могут закрывать оконные и дверные проемы, витрины и витражи. Есть особые требования и к размерам консольных конструкций: не больше одного метра в длину и одного метра в ширину. Исключение составляют дома, построенные до 1952 г. Для них разработаны дополнительные требования: консольные конструкции размером не более 0,5 х 0,5 м, а вывески могут быть только в виде отдельных букв.

«Индивидуальный дизайн возможен для таких сооружений, как стадионы, театры, торговые центры и цирки. Их владельцы могут разместить вывески не соответствующие единому городскому формату, предварительно подав заявку на mos.ru . Для удобства бизнесменов в 2017 г. правила размещения упростили. Если вывески соответствуют новым стандартам, то разрешение Москомархитектуры не требуется. Если установленная вывеска не отвечает требованиям, ее просто демонтируют, а владельцу выпишут штраф. Если частный предприниматель хочет установить вывеску с индивидуальным дизайном, он также может подать заявку на mos.ru», — добавляется в сообщении.

Поясняется, что первые три этапа замены прошли в 2014 г. : сначала обновили более 2,5 тыс. вывесок в Центральном округе столицы. Второй и третий этап затронули все округа, кроме ТиНАО и ЗелАО: на втором заменили 1,2 тыс. вывесок, на третьем — более 1,5 тыс. В рамках четвертого этапа в 2017 г. начали менять вывески во всех округах — всего за прошлый год было обновлено более 1,8 тыс. штук.