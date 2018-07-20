Из дальних стран — в близкую Сабетту. На Ямал прибудут двадцать российских послов

Мероприятие организовано по инициативе министерства иностранных дел России для знакомства с промышленным и инвестиционно-экономическим потенциалом региона.

В Сабетте гости Ямала ознакомятся с воплощаемыми на территории региона проектами, с работой завода «Ямал СПГ», перспективами производства сжиженного природного газа и новым для страны арктическим портом. В Салехарде их ожидает гуманитарная программа. В парке Победы послы возложат цветы у Вечного огня, ознакомятся с проектами по экологической очистке островов Белый и Вилькицкого, патриотическим проектом «Карские экспедиции». Запланированы их встречи с клубом юных дипломатов и молодёжным правительством Ямала. Также российских послов познакомят с культурой, бытом и традициями коренных народов Севера ЯНАО.