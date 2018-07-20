В посёлок Сабетта 22 июля прибудут чрезвычайные и полномочные послы Российской Федерации. Их визит в Ямало-Ненецкий автономный округ продлится до 24 июля.
Мероприятие организовано по инициативе министерства иностранных дел России для знакомства с промышленным и инвестиционно-экономическим потенциалом региона.
Послы РФ в Армении, Канаде, Ботсване, Мьянме, Кабо-Верде, Египте, Исландии, Китае, Нидерландах, КНДР, Никарагуа, Таджикистане, Кипре, Танзании, Кот-де-Ивуаре, Саудовской Аравии, Конго, Руанде и Замбии, а также представитель РФ в Палестине после прибытия в международный аэропорт Сабетта осмотрят завод «Ямал-СПГ» и морской порт. В этот же день предусмотрена их встреча с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Салехарде.
В Сабетте гости Ямала ознакомятся с воплощаемыми на территории региона проектами, с работой завода «Ямал СПГ», перспективами производства сжиженного природного газа и новым для страны арктическим портом. В Салехарде их ожидает гуманитарная программа. В парке Победы послы возложат цветы у Вечного огня, ознакомятся с проектами по экологической очистке островов Белый и Вилькицкого, патриотическим проектом «Карские экспедиции». Запланированы их встречи с клубом юных дипломатов и молодёжным правительством Ямала. Также российских послов познакомят с культурой, бытом и традициями коренных народов Севера ЯНАО.