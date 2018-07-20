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В Омске установят светофор у сада Гензе
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В Омске установят светофор у сада Гензе 

АиФ-Омск 24 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Мэрия Омска планирует до середины сентября установить два новых светофора: на пересечении улиц Орджоникидзе и Чапаева, а также на Красном Пути, напротив дендрологического сада имени Г. И. Гензе. Об этом пишут на сайте «Омскрегион».
«Улица 1-я Затонская является основным проездом на «Зеленый остров», в в этом районе сейчас интенсивно застраивается новый микрорайон. Люди не могут выехать с поворотом налево, а после установки светофорного объекта у них появится возможность выехать сразу в сторону Нефтяников и улицы Березовой», — пояснил начальник отдела организации и безопасности дорожного движения профильного департамента мэрии Александр Данилко.
Ещё один новый светофор появится и на перекрёстке Орджоникидзе и Чапаева
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