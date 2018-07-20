В Челябинске ФСБ задержала организатора международных мероприятий Ольгу Алейникову

Сегодня вслед за замминистром экономического развития Челябинской области Антоном Бахаевым задержали директора международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову.

Эту информацию «ФедералПресс» подтвердил источник в правительстве Южного Урала. Никаких подробностей в настоящее время не сообщается. Исходя из последних событий, можно лишь предположить, что это может быть связано с уголовным делом о хищении бюджетных средств во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму в Челябинске

В последнее время Ольга Алейникова вместе с волонтерами занималась мониторингом состояния фасадов зданий, находящихся на гостевых маршрутах. Эта работа выполнялась в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Добавим, что ранее задержанный Антон Бахаев также работал над подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что в ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города к проведению крупного международного события.

Фото: сайт губернатора Челябинской области