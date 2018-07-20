В Челябинске ФСБ задержала организатора международных мероприятий Ольгу Алейникову 

Сегодня вслед за замминистром экономического развития Челябинской области Антоном Бахаевым задержали директора международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову.
Эту информацию «ФедералПресс» подтвердил источник в правительстве Южного Урала. Никаких подробностей в настоящее время не сообщается. Исходя из последних событий, можно лишь предположить, что это может быть связано с уголовным делом о хищении бюджетных средств во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму в Челябинске.
В последнее время Ольга Алейникова вместе с волонтерами занималась мониторингом состояния фасадов зданий, находящихся на гостевых маршрутах. Эта работа выполнялась в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
Добавим, что ранее задержанный Антон Бахаев также работал над подготовкой Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
Губернатор Борис Дубровский отметил, что в ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города к проведению крупного международного события.
Фото: сайт губернатора Челябинской области