«Русгидро» направит 14,6 млрд рублей на ремонт станций на Дальнем Востоке в 2018 году

ХАБАРОВСК , 20 июля. / ТАСС /. Объем финансирования ремонтной программы подконтрольных "Русгидро" энергокомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2018 году составит 14,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Из них 1,2 млрд рублей «Русгидро» направит на ремонт энергообъектов дополнительно, сверх учтенных в тарифах затрат.

"Русгидро" практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах ДФО, вырабатывая более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Активы компании в регионе включают 345 электростанций и 225 котельных. Их электрическая мощность более 13 ГВт, тепловая — 18,3 тыс. Гкал/ч.

В пятницу в Хабаровске состоялось совещании по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. под председательством главы Минэнерго России Александра Новака . В рамках совещания глава «Русгидро» Николай Шульгинов отметил, что ремонтная кампания на объектах «Русгидро» на Дальнем Востоке идет в соответствии с графиком: выполнен ремонт 91 турбоагрегата, 137 котлоагрегатов, 38 генераторов, отремонтировано 1860 км электрических сетей. Это составляет около 50% от годового плана ремонтов оборудования.

Глава «Русгидро» на совещании подчеркнул, что особое внимание при подготовке к зиме компания уделяет завозу топлива в отдаленные регионы, работающие изолированно от единой энергосистемы. Объем необходимого для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. топлива законтрактован и доставляется в плановом режиме без сбоев. Эту работу планируется завершить в ноябре текущего года.

Особое внимание «Русгидро» уделяет объектам с высоким износом оборудования. Так, на мероприятия по повышению надежности Приморской ГРЭС направят 1,3 млрд рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 200 млн рублей, Биробиджанской ТЭЦ — 171 млн рублей, из которых сверх тарифа на ремонт — 92 млн рублей.

Новые проекты

"Русгидро" отмечает необходимость реализации масштабной программы ввода новых замещающих мощностей на Дальнем Востоке.

"Такая программа с общим объемом 1,6 ГВт разрабатывается «Русгидро» и предусматривает как строительство новых электростанций, так и модернизацию существующих энергообъектов. Это позволит переломить динамику роста степени износа основного генерирующего оборудования энергообъектов Дальнего Востока, который сегодня составляет в среднем 70%", — считают в компании.