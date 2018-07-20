Магадан распрощается с углём и мазутом

Генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин рассказал, что есть возможность на Колыме расширить использование электричества для отопления населенных пунктов.

Первый экспериментальный проект планируется реализовать в поселке Талая, пишет ТАСС

«Мы обсудили с главой Магаданской области Сергеем Носовым возможность более широкого использования электроотопления в ряде населенных пунктов Колымы. Талая находится в непосредственной близости от построенной линии электропередачи «Оротукан — Палатка — Центральная», ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2018 года»,

— объяснил Селютин. В Магаданской области огромной проблемой является дороговизна привозного топлива.

«На северо-востоке России сложилась уникальная ситуация, когда имеется колоссальный резерв генерирующей мощности — я имею в виду Колымский каскад ГЭС — и одновременно существует достаточно сложный тепловой бизнес, когда населенные пункты отапливаются по устаревшим технологиями на дорогом топливе»,

— говорит директор ДВЭУК Селютин.

Планируется и дальше замещать с угля и мазута на электричество за счёт Усть-Среднеканской ГЭС южную часть Магаданской области и, включая город Магадан

К тому же электрификация региона поможет Яно-Колымской золоторудной провинции получатб еще больше мощностей для разработки новых месторождений драгоценных металлов.

Ранее сообщалось, что на Чукотке взялись за возобновляемую энергетику. Целых четыре компании обратились к правительству данного региона со своими проектами по развитию объектов возобновляемой энергетики.