Магадан распрощается с углём и мазутом 

Дальневосточная энергетическая управляющая компания хочет начать переговоры с правительством Магаданской области планы по обновлению энергосистемы региона.
Генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин рассказал, что есть возможность на Колыме расширить использование электричества для отопления населенных пунктов.
Первый экспериментальный проект планируется реализовать в поселке Талая, пишет ТАСС.
«Мы обсудили с главой Магаданской области Сергеем Носовым возможность более широкого использования электроотопления в ряде населенных пунктов Колымы. Талая находится в непосредственной близости от построенной линии электропередачи «Оротукан — Палатка — Центральная», ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2018 года»,
— объяснил Селютин. В Магаданской области огромной проблемой является дороговизна привозного топлива.
«На северо-востоке России сложилась уникальная ситуация, когда имеется колоссальный резерв генерирующей мощности — я имею в виду Колымский каскад ГЭС — и одновременно существует достаточно сложный тепловой бизнес, когда населенные пункты отапливаются по устаревшим технологиями на дорогом топливе»,
— говорит директор ДВЭУК Селютин.
Планируется и дальше замещать с угля и мазута на электричество за счёт Усть-Среднеканской ГЭС южную часть Магаданской области и, включая город Магадан.
К тому же электрификация региона поможет Яно-Колымской золоторудной провинции получатб еще больше мощностей для разработки новых месторождений драгоценных металлов.
Ранее сообщалось, что на Чукотке взялись за возобновляемую энергетику. Целых четыре компании обратились к правительству данного региона со своими проектами по развитию объектов возобновляемой энергетики.