Ребята из Новосибирска побывали в сказке «Хроники Нарнии»

Самой яркой частью путешествия по Чехии стали походы в национальные парки — Чешская Швейцария и Чешский рай. По тропинкам первого из них гуляли герои фильма «Хроники Нарнии». И участники экспедиции тоже словно побывали в сказке — с исполинами-деревьями, живописными каньонами и неприступными скалами. Каждый день они преодолевали расстояния в 20 км по горам. Три дня походной жизни сплотили команду россиян, французов, итальянцев и чехов. Песни у костра с палатками пели на разных языках, а на английском презентовалинаучные проекты по истории, культуре, экологии.

В Российском центре культуры и науки в Праге ребята общались с геологом Вацлавом Прохазкой , выпускником Карлова Университета, доктором наук. Ученый рассказал о воздействии космических объектов-астероидов и метеоритов на нашу планету, ее климат и структуру. Вацлав представил свои исследования последствий падения Тунгусского и Челябинского метеорита. Он отметил, что из 35 зафиксированных современными учеными метеоритов 5 упали на территории Чехии. При падении метеоритов возникают различные минералы, в том числе, молдавиты, которые являются очень популярными в ювелирной промышленности Чехии.

Другая незабываемая встреча с путешественником и фотографом Павлом Оськиным была посвящена открытию уникальных мест на Земле. Павел рассказал о своей любимой стране — Исландии , в которой уже не раз организовывал фототуры. Он говорил о ее природных красотах, флоре и фауне, традициях местных жителей, а также представил два фильма. «Это была одна из самых ярких встреч в Чехии. Захотелось побывать в стране льдов, может быть в рамках нашего проекта», — признался участник экспедиции из Новосибирска Никита Кузьменко, ученик 11 инженерного класса гимназии №15.

Екатерина Вронская. Участники возвратились в свои страны, полные впечатлений о Чехии и ее людях. «Для нас важно, чтобы в нашей экспедиции ребята стали настоящими друзьями. Чтобы спустя годы, они могли не только общаться, но и реализовывать совместные научные проекты в разных областях, менять мир к лучшему. Мы дорожим своей культурой и для нас также важно, чтобы люди из других стран знали, например, кто такой Юрий Гагарин , что он сделал для мировой истории. К нашему удивлению, не все школьники из других стран об этом знают. Мы были свидетелями многих дискуссий наших ребят — о роли мужчин и женщин в современном мире, толерантности, образовании. И увидели, что все мы разные, но можем понимать и уважать друг друга», — отметила организатор проекта, член Русского географического общества

Проект реализуется с 2016 года, каждый год разворачивается в новой стране. В 2016 году он прошел в Армении на земле древнего исследователя Ноя, в 2017 году — в Новосибирске в год 70-летия экспедиции «Кон-Тики» Тура Хейердала и Год экологии в России . В этом году «в сердце Европы» Чехии, как ее именовали много веков назад жители разных государств. Впереди — новые страны, встречи и открытия.

В 2018 году проект номинирован на национальную премию Русского географического общества «Хрустальный компас».