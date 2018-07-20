«Норникель» отчитался об устойчивом развитии в 2017 году

«Норникель» выпустил отчет о своей деятельности за 2017 год. Руководство компании заявило об устойчивом развитии предприятия.

Так, к примеру, за прошлый год удалось добиться улучшения показателей в области охраны труда и промышленной безопасности — показатель производственного травматизма снизился на 45%. Многое сделано и в плане экологии. Никелевый завод в Норильске полностью остановлен, работы по масштабной реконфигурации производства, в том числе по модернизации и расширению существующих перерабатывающих мощностей, закончены. С момента полной остановки Никелевого завода в 2016 году выбросы диоксида серы в селитебной зоне Норильска сократились на 30–35%.

Второй этап комплексной экологической программы предполагает реализацию проекта «Серный проект» в Заполярном филиале, направленный на снижение выбросов SO2 на 75% к 2023 года. За это время на проект потратят 150 млрд рублей.

Из производственных показателей — начала работы Быстринского ГОКа. Предприятие считается одним из самых экологически безопасных во всей России . На комбинате используются новые технологии, обеспечивающие устойчивый рост производства без вреда для окружающей среды. Быстринский проект также способствует созданию новых рабочих мест для квалифицированных кадров, дальнейшему улучшению инвестиционного климата в регионе и его устойчивому развитию.

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, большую работу компания проделала и в плане корпоративной социальной ответственности.

«Прошедший год был отмечен для нас значительными успехами в области устойчивого развития: компания продолжила совершенствовать свои показатели в сфере охраны труда и промышленной безопасности и завершила первый этап экологической программы. Кроме того, мы приняли новую долгосрочную стратегию развития, которая ставит перед компанией амбициозные цели. Нам уже удалось добиться существенного снижения выбросов диоксида серы в Норильске, а в прошлом году был утвержден «Серный проект», реализация которого должна привести к дальнейшему существенному сокращению выбросов в Заполярном филиале, крупнейшем из наших производственных подразделений. Уже сейчас наша компания, которая занимает лидирующее положение в мировой горнодобывающей отрасли, обеспечивает автомобильную промышленность критически важными материалами для производства систем нейтрализации выхлопных газов. В будущем мы также планируем поставлять нашу продукцию для перспективной и быстроразвивающейся отрасли электромобилей. «Норникель» стремится стать более «зеленым» и активно помогает другим сделать то же самое», — заявил он.

Кстати, в прошлом году компания увеличила объем поддержки, оказываемой местным сообществам. Расходы на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры составили 25 млрд 979 млн рублей.

По материалам компании «Норникель»