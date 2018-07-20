«Норникель» отчитался об устойчивом развитии в 2017 году 

«Норникель» выпустил отчет о своей деятельности за 2017 год. Руководство компании заявило об устойчивом развитии предприятия.
Так, к примеру, за прошлый год удалось добиться улучшения показателей в области охраны труда и промышленной безопасности — показатель производственного травматизма снизился на 45%. Многое сделано и в плане экологии. Никелевый завод в Норильске полностью остановлен, работы по масштабной реконфигурации производства, в том числе по модернизации и расширению существующих перерабатывающих мощностей, закончены. С момента полной остановки Никелевого завода в 2016 году выбросы диоксида серы в селитебной зоне Норильска сократились на 30–35%.
Второй этап комплексной экологической программы предполагает реализацию проекта «Серный проект» в Заполярном филиале, направленный на снижение выбросов SO2 на 75% к 2023 года. За это время на проект потратят 150 млрд рублей.
Из производственных показателей — начала работы Быстринского ГОКа. Предприятие считается одним из самых экологически безопасных во всей России. На комбинате используются новые технологии, обеспечивающие устойчивый рост производства без вреда для окружающей среды. Быстринский проект также способствует созданию новых рабочих мест для квалифицированных кадров, дальнейшему улучшению инвестиционного климата в регионе и его устойчивому развитию.
По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, большую работу компания проделала и в плане корпоративной социальной ответственности.
«Прошедший год был отмечен для нас значительными успехами в области устойчивого развития: компания продолжила совершенствовать свои показатели в сфере охраны труда и промышленной безопасности и завершила первый этап экологической программы. Кроме того, мы приняли новую долгосрочную стратегию развития, которая ставит перед компанией амбициозные цели. Нам уже удалось добиться существенного снижения выбросов диоксида серы в Норильске, а в прошлом году был утвержден «Серный проект», реализация которого должна привести к дальнейшему существенному сокращению выбросов в Заполярном филиале, крупнейшем из наших производственных подразделений. Уже сейчас наша компания, которая занимает лидирующее положение в мировой горнодобывающей отрасли, обеспечивает автомобильную промышленность критически важными материалами для производства систем нейтрализации выхлопных газов. В будущем мы также планируем поставлять нашу продукцию для перспективной и быстроразвивающейся отрасли электромобилей. «Норникель» стремится стать более «зеленым» и активно помогает другим сделать то же самое», — заявил он.
Кстати, в прошлом году компания увеличила объем поддержки, оказываемой местным сообществам. Расходы на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры составили 25 млрд 979 млн рублей.
По материалам компании «Норникель»