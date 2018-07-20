Новосибирские школьники побывали в костеле из человеческих черепов

Это была третья экспедиция им. Хейердала, знаменитого норвежского ученого, путешественника и гуманиста. На этот раз юные исследователи побывали в Чехии . Ребята посещали древние города и национальные заповедники, изучали чешскую культуру и систему образования, встречались с дипломатами, учеными и путешественниками.

Екатерина Вронская. «Цель экспедиции — сближать народы и строить мосты между молодежью разных стран в сфере науки, культуры и туризма. Путешествуя вместе, с рюкзаком за плечами, дети выступают народными дипломатами», — говорит председатель секции «Детско-юношеские путешествия» Новосибирского регионального отделения Русского географического общества

Участники экспедиции — победители олимпиад по географии, экологии и истории, воспитанники туристических клубов и активисты волонтерских движений. Тур Хейердал тоже собирал свои интернациональные экспедиции, невзирая на разные догмы, политические убеждения и религиозные взгляды. Он считал, что океаны объединяют народы и все люди могут работать вместе.

За время экспедиции участники побывали на старейшей киностудии Баррандов, прошлись по студийным холлам, примерили на себя костюмы. Здесь снимали известные картины — «Миссия невыполнима», «Идентификация Борна», многие российские фильмы, например, «Сибирский цирюльник», «Три орешка для Золушки».

В старинном средневековом городе Кутна-Гора участники экспедиции побывали в Костеле всех Святых, в котором все элементы интерьера сделаны из человеческих черепов. Средневековые войны, эпидемии и другие исторические события заставили жителей небольшого города создать этот костел, чтобы каждый входящий в него задумывался о смысле жизни. Когда-то в этом городе процветало много ремесел, здесь добывали серебро. Юные исследователи в спецодежде спустились в серебряные шахты, прошлись по узким лабиринтам подземелья и узнали, в каких нечеловеческих условиях трудились средневековые шахтеры.

В замке Карлштейн члены экспедиции познакомились с достижениями эпохи короля Карла IV, «величайшего из чехов», который прославился не военными походами, а тягой к наукам и искусствам. Он стал основателем старейшего университета Центральной Европы — Карлова Университета (1348 год).