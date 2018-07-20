Специалисты рассказали о микробиологическом мониторинге соленой рыбы

Соленая пищевая рыбная продукция всегда была крайне востребована среди покупателей. Обработанная поваренной или морской солью, с добавлением или без добавления пряностей, их экстрактов, сахара, пищевых добавок, рыба уже готова к употреблению.

Несмотря на большое сходство в химическом составе с мясом, рыба и рыбные продукты еще менее стойки к воздействию микроорганизмов.

Рыба чаще хранится целиком. Поверхность её покрыта слоем слизи, служащей для многих микробов хорошей питательной средой. Большое количестве микроорганизмов содержится в кишечнике рыбы, встречаются спорообразующие анаэробы, сальмонеллы, стафилококки.

Микроорганизмы могут попадать в тело рыб при повреждении из кожных покровов орудиями ловли, а также при небрежной выгрузке и транспортировке.

Свежая рыба — скоропортящийся продукт, поэтому после вылова её необходимо охладить. В охлажденном виде рыбу удается сохранить лишь короткое время, порча наступает её тем быстрее, чем выше температура хранения и больше на рыбе содержалось бактерий.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Вы можете провести микробиологический мониторинг Вашего предприятия на всех этапах производства — от снабжения сырьём, хранения его на складе, производства, упаковки, до отправки на склад и реализации готовых изделий. Это позволяет устранить все ситуации, угрожающие контаминацией микрофлорой.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru На правах рекламы