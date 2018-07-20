Тест-драйв в купальнике: 74.ru проверил самые популярные пляжи Челябинска (было весело)

Ну что, челябинцы, отдохнули от ливней и гроз? Тогда пора купаться и загорать, тем более что погода в выходные и на следующей неделе располагает к этому! 74.ru устроил тест-драйв в купальнике — мы посетили городские пляжи, как платные, так и бесплатные, оценили чистоту, удобство и безопасность каждого из них. Хотите знать, где песок чище, лежаки мягче и вода голубее — наш обзор в помощь!

Корреспондент 74.ru уже выбрала свой любимый пляж. А вы?

Под наш пристальный взгляд попали пять излюбленных горожанами мест для пляжного отдыха: два на Шершневском водохранилище, два на Смолино и одно на Первом озере. Сейчас середина лета, и владельцы пляжей могли бы исправить все ошибки, возникшие в начале купального сезона. Но это мы так думаем с вами, на самом деле все прозаичней.

Шершнёвское водохранилище

Только ленивый не бывал на Шершневском водохранилище. Главный городской водоём находится частично в Центральном районе города, и частично — в Советском. Туда легко добраться из любой точки города. Мы выбрали два самых популярных и легкодоступных пляжа — бесплатный «Городской» и коммерческий «Западный».

Полный обзор пляжей смотри в нашем летнем видео:

Пляж «Западный»

Вход на платный пляж на Шершнях стоит 150 рублей для взрослых и 100 — для детей. За эти деньги вы получаете возможность использовать лежаки, туалет, душевые кабины и полностью крытые раздевалки. А ещё на территории пляжа есть площадка для волейбола и кафе.

Пляж довольно просторный, с пластиковыми лежаками и песчаным дном

Здесь нас порадовало наличие поста спасателей — мужчина в красной кепке сидел на высокой вышке, откуда открывается отличный вид на всю акваторию.

Купаться на «Западном» пляже запрещено, но наша Татьяна все-таки зашла в воду по колено — чтобы проверить, какое там дно.

— В целом заход приятный, песчаный. Но попадаются мелкие острые камешки — нужно быть осторожнее, — рассказала Таня. — Вода чистая. Сильного цветения или неприятного запаха нет.

Вода в Шершнях начала цвести, но у берега «Западного» пляжа это не критично

Пляж «Городской»

Многим челябинцам «Городской» пляж нравится больше — он бесплатный, там можно спрятаться под тенью деревьев и отведать шашлыка. Но мы, приехав туда, были в ужасе. Помимо отсутствия лежаков, зонтов от солнца и нормального захода в воду, нас поджидало огромное количество неприятных сюрпризов.

Лесистый, тенистый и удобный — не первый взгляд, здесь кажется уютно

Первое, что мы увидели на входе, — туалет. Кирпичный сарайчик с разделением на мужское и женское крыло: грязный, вонючий и неудобный. Пройдя дальше, мы заметили забитые мусором бочки.

— К нам тут же подлетел мужчина, попросил не снимать эту свалку и заверил, что они убираются каждый вечер, — рассказала Таня. — Но бочек по пляжу стоит уйма, все они ломятся от мусора, и как-то сомнительно, что такое количество скопилось в них всего-то за ночь.

Урны забиты до отказа — мусор валяется вокруг

Но самым отталкивающим местом на пляже оказалась раздевалка. Она выглядит как металлическая коробка-ширма, и посетители, судя по всему, используют ее вместо туалета.

— Дорогие девушки! Вы же пришли на пляж — прекрасные и загорелые. Следите за чистотой — не нужно оставлять в общественных местах использованные гигиенические принадлежности, — просит Татьяна.

А ещё мы нашли на берегу тухлую рыбу. Но это почему-то никого не удивило.

Запах, прямо скажем, отталкивающий

Из плюсов на «Городском» пляже отметим чистую воду (есть шанс выйти на берег не зеленым) и очень приветливых спасателей — они даже помогли нашей Татьяне продезинфицировать руки после встречи с тухлым лещём.

На другом берегу Шершней вода своим цветом тоже не удивила

Озеро Смолино

За летним отдыхом на Смолино приезжают как жители Ленинского района, так и других, даже самых отдаленных. Что же их так манит туда? Почему люди готовы час трястись в маршрутке ради Ленинских пляжей? Мы всё выяснили!

Пляж «Солнечный берег»

«Солнечный берег» полностью оправдал свое название: золотистый песочек, яркие детские площадки, горка с бассейном, желтые раздевалки и открытый душ прямо на улице — чтобы смыть озёрную воду и просто освежиться. Вход на пляж стоит 100 рублей. Для детей до 5 лет — бесплатно.

«Солнечный берег» — действительно солнечный

Поначалу единственным минусом на этом пляже нам показался заход в воду — с понтона по лестнице. Детям преодолеть такое препятствие будет сложновато. Но оказалось, что специально для малышей здесь есть лягушатник.

Заход в воду для самых маленьких — плавный и чистый

Что еще есть хорошего на этом пляже? Классная детская площадка, уголок со спортивными тренажерами, мощёные дорожки, по которым легко пройти даже с коляской, а еще смузи-бар и приятная музыка.

На общественном транспорте добраться до «Солнечного берега» можно. Но дорога может занять много времени. Если вы на своих «колёсах» — всё гораздо проще.

На этом берегу Смолино с чистотой воды всё в порядке

Ещё на «Солнечном берегу» можно арендовать футбольную и волейбольную площадки, а по вторникам, четвергам и субботам здесь проводятся бесплатные занятия по йоге.

Пляж «Восход» (Путинский пляж)

Этот пляж жители Ленинского района города любят всей душой. Волейбольная площадка здесь никогда не пустует, есть кафе, большая мангальная зона и лавочки с прохладительными напитками. Но купаться тут нельзя. От слова «совсем» — спасателей нет, вода — зелёная и неприятно пахнет.

На этом пляже местные жители частенько устраивают волейбольные соревнования

— Лежаки тут есть, но их мало и они реально в ужасном состоянии — я бы не рискнула на них ложиться, — говорит Таня. — Можно заноз насажать. А еще на этом пляже много мусора — вся береговая линия завалена пакетам, этикетками и бутылками. И это неудивительно — урну мы заметили только на входе. А вот раздевалка чистенькая — это приятно.

Любителям экстрима на воде тут может понравиться

На Путинском пляже можно покататься на гидроцикле, только не забудьте надеть спасательный жилет. Если не хочется жариться на солнце — переходите в тенистую часть пляжа. На травке расположена большая мангальная зона с отдельными столиками-беседками.

Но купаться правда не советуем.

Вода на Путинском пляже свежестью не порадовала

Первое озеро

Пляж «Северо-восточный»

Пляж на Первом озере явно заброшен. Здесь полно мусора, металлические ширмы-раздевалки в ужасном состоянии (от некоторых вообще остался один каркас), а ходить босиком тут попросту опасно — повсюду битое стекло.

Пляж — узенькая полоска земли между озером и асфальтированной дорогой

Разумеется, ни лежаков, ни спасателей, ни туалета с душем мы тут не нашли. Есть только старый разбитый понтон и импровизированная парковка для автомобилей прямо рядом с берегом. Кстати, здесь тоже не обошлось без сюрпризов — на мелководье Таня заметила мёртвую рыбу.

Уху мы бы из нее варить не стали — уж больно сильный душок

Пляж «Северо-западный» — это вариант для тех, кто живет неподалеку. Да и то только когда ехать куда-то лень. А вот целенаправленно пересекать город ради сомнительного удовольствия отдохнуть на Первом озере — не стоит.

Первое озеро тоже начало цвести