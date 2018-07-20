Хоронить нельзя сжигать. Будет ли в Омске построен крематорий

Омск — город-миллионник с развитой промышленностью и инфраструктурой. В больших городах всегда остро стоит вопрос земли — её не хватает не только под возведение новых микрорайонов, но и под кладбища.

Нехватка мест захоронений актуализирует вопрос строительства крематория.

Современные реалии

В Омске сейчас 20 кладбищ, находящихся в ведении БУ «Комбинат специальных услуг». Из них девять полностью закрытых — на них нельзя ни хоронить, ни подхоранивать. Одно мемориальное — Старо-Северное кладбище. На нём возможны подхоронения в оградку к родственникам, новые же захоронения предполагают, что умерший должен иметь определённые заслуги перед Отечеством. Из оставшихся 10 кладбищ одни открыты только для подхоронения, другие пока открыты полностью. Однако, например, на Пушкинском кладбище практически не осталось мест для новых захоронений.

«К сожалению, на сегодня среди существующих кладбищ для подхоронений и захоронений осталось примерно 11 га земли, — рассказывает директор КСУ Лариса Никитенко. — Если учитывать, что под захоронение даётся 5 кв. м, то существующих земель хватит примерно на два года».

Но не всех омичей хоронят в Омске, некоторых увозят на кладбища сельских поселений области. Как пояснил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства Омска Дмитрий Деревянченко, нет такого закона, который бы регламентировал, что если ты живешь в Омске, то и захоронить тебя должны здесь же. В 2017 году умерло 14 тысяч человек, из них в Омске захоронили всего 5 тысяч, остальных — в Омском районе или на родине предков.

Сколько стоит новое кладбище?

Как считает Лариса Никитенко, нельзя утверждать, что земли на кладбищах не хватает.

«В ведение КСУ переданы земельные участки под размещение новых кладбищ — рядом с Новокировским кладбищем приблизительно 20 га и рядом с Западным кладбищем прирезки — тоже около 20 га».

Но чтобы кладбище выросло, нужно провести ряд мероприятий, начиная со снятия слоя плодородной почвы и подготовки проектной документации, заканчивая строительством. А на это нужны деньги. Не так давно был представлен и утверждён проект обустройства одного кладбища на сумму 150 млн руб. К слову, строительство до сих пор не началось — в бюджете города эти траты в 2018 году не запланированы.

«Мы попросили в бюджет 2019 года заложить деньги на проектную документацию Западного кладбища, — поясняет Лариса Никитенко. — Также часть работ будет выполнена на Новокировском кладбище».

Поэтому сейчас весьма распространённой является практика захоронения в родственную могилу. Она заключается в том, что по истечении 20 лет поверх двух родичей, лежащих рядом, можно похоронить ещё двоих. Но, по словам Дмитрия Деревянченко, на этом всё — 5 кв. м исчерпывают свой ресурс. Остальных родственников приходится хоронить там, где выделят участок.

Страсти по крематорию

Новосибирска. Разговоры о крематории в Омске ведутся на протяжении 12 лет. Хотя, как говорит директор КСУ, кладбищ должно хватить на несколько лет, вопрос строительства крематория становится с каждым годом всё более актуальным. Департамент архитектуры и строительства подтвердил информацию, что город ещё в 2006 году зарезервировал для этих целей участок земли площадью 64 500 кв. м в районе станции «Карбышево-2» и Западного кладбища. Но всё же о строительстве пока речи не идёт. Причина банальна — отсутствие денег. Дмитрий Деревянченко пояснил, что для этих целей понадобится около 250 млн руб. Строительство с соблюдением всех норм и правил требует колоссальных вложений. Такие суммы могут дать инвесторы, но они не спешат в Омск. Так что приходится омичам пользоваться услугами крематориев Екатеринбурга

«Чтобы захоронить урну, нужна площадь размером 70х70 см, — поясняет Дмитрий Деревянченко. — Получается, что на пяти «квадратах» можно захоронить останки 12 человек».

Но причина не только в нехватке земли. Хотя кремирование с учётом доставки в соседнюю область обходится недёшево, есть один несомненный плюс — урну с прахом можно захоронить где угодно, даже на закрытом кладбище.

По мнению директора КСУ, выбор способа погребения — это личное дело каждого. Традиционные похороны и кремирование — две разные системы, каждая со своим набором услуг. Дело в том, что в крематориях существует ряд ограничений, например, по весу покойного: печь более 150 кг просто не берёт. Также есть запрет на лаковые гробы. Венки тоже не сжигаются.

«В Новосибирске совершенно иной подход к погребению, — уточняет Лариса Никитенко. — Процедура прощания и последующей кремации построена так, что у людей остаются печальные, но светлые эмоции».

Кремация для омичей всё же является экзотикой. По мнению Дмитрия Деревянченко, мы слишком подвержены традициям. У многих не укладывается в голове, что можно попрощаться с телом, а прах усопшего получить только через сутки.

Омск, с одной стороны, очень консервативный город в вопросе похорон, с другой — те инвесторы, что иногда приходят с предложением о постройке крематория, высказывают недовольство выделенным участком под строительство — он им видится финансово непривлекательным.

«К современным крематориям предъявляются очень высокие требования в плане соблюдения норм и правил СанПиН, — делится Дмитрий Деревянченко, — а цены на кремацию устанавливает муниципалитет».

Какой способ погребения выбрать, каждый решает исходя из приверженности традициям и финансовой состоятельности. Но, по законам рынка, спрос диктует предложение, так что появление крематория в Омске — это лишь вопрос времени.

Семейное захоронение

Юлия Саркисянц

«Если вы хотите зарезервировать место под семейное захоронение, не обязательно, чтобы в наличии был умерший родственник. Собираются документы близкого родства до пяти человек, в мэрию подаются документы для выделения участка земли, — рассказывает юрист Юлия Саркисянц. — Разрешение на выдачу земли выдаёт только муниципалитет. Место, которое зарезервировано, заказчик обязан огородить и содержать в порядке.

Для создания семейного захоронения можно перенести останки умерших родичей в одно место. В случае если есть умершие бабушки-дедушки и живые хотят поз­же быть похороненными рядом с ними, следует написать заявление о перезахоронении умерших родичей на кладбище, где есть возможность создать семейное захоронение, перезахоронить их и следом написать заявление о создании рядом семейного захоронения».

Кладбища — забота мэрии

«Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле» предоставление земли для размещения места погребения осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством. На территории Омска действительно есть дефицит земель для размещения мест погребения, — говорит министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников. — Эта проблема характерна для многих населённых пунктов. Муниципальным органам в Омске необходимо провести инвентаризацию городских земель для выявления территориальных зон, пригодных для организации мест погребения, и затем внести необходимые изменения в градостроительную документацию.

Одним из направлений решения этой проблемы может быть предоставление муниципальными органами земельных участков специализированным организациям, которые будут выполнять кремацию».

Позиция церкви

Димитрий Олихов

«Вопрос об открытии в Омске крематория является весьма дискуссионным. Его история восходит к годам правления адмирала А. В. Колчака (1918-1919 гг.). Газета «Сибирская речь» сообщала, что на своём заседании Временное высшее церковное управление Сибири решало вопрос о кремации трупов и признало это недопустимым с православной христианской точки зрения, — говорит протоиерей Димитрий Олихов. — Можно согласиться с тем, что в миллионном городе умирает большое количество людей и необходимо строить новые кладбища, отвечающие санитарным и экологическим нормам, при этом мы должны учитывать в первую очередь нравственный фактор. Процесс кремации находится вне православной традиции, в которой слово «хоронить» происходит от понятия «хранить», «сохранять» тела людей (в соответствии с христианским пониманием — храмы живущего в них Духа) до второго пришествия Господня.

Судя по статистике, далеко не все родственники забирают прах покойного после кремации для последующего захоронения — большинство предпочитают оставить его на территории крематория, что, несомненно, не способствует развитию чувства преемственности поколений и сохранению семейных традиций. В то же время есть благословение священноначалия на совершение отпеваний и панихид на территории уже действующих крематориев, что является, несомненно, нашим христианским долгом».

Кстати

В мире насчитывается всего около 14 300 крематориев. На сегодня кремация широко распространена в Северной Америке (в США насчитывается более 1000 крематориев) и Европе. Кремация обязательна в некоторых странах Юго-Восточной Азии.