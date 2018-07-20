Каким будет мир, если исчезнет Россия

Канады, Австралии, Южной Кореи, Наши недруги спят и видят, как огромная Россия распадается на множество слабых государственных образований или вовсе исчезает с карты мира. А что же произойдет в мировой геополитике, если допустить подобный сценарий? Не так давно американский политолог Иан Бреммер разместил в своем блоге карту, подписанную словами: «Мир изолирует Россию». На этой карте кроме США Японии и западной части Европы, больше ничего нет. Пусть и в шутку, но такая визуализация отчетливо дает понять геополитические мечтания стран «золотого миллиарда», которым явно мешает наше государство. Попробуем ненадолго представить мир без России и увидеть, что из этого выйдет.

Америка — главный бенефициар, в случае развала России как государства. США без зазрения совести возьмут под свой контроль крупнейшую ресурсную базу мира. «В случае установления американского контроля над нефтегазовым комплексом России экономика Европы окажется уже в абсолютной зависимости от США», — пишет заместитель главы Центра научной политической мысли и идеологии Вардан Багдасарян.

Американцы по возможности приберут к рукам и ядерно-ракетный арсенал России. Правда, исключать варианта, что часть ядерного оружия не попадет в руки исламских экстремистов нельзя. И тогда, единогласно заявляют политологи, над всем человечеством нависнет угроза величайшей трагедии.

С исчезновением России Соединенные Штаты лишатся прямого конкурента в освоении космоса, что в свою очередь будет означать монополизацию систем связи и глобального слежения. Помешать им в этом случае попытается лишь Китай

Мьянме и В новом составе Совбеза Китай, лишившись поддержки России, вряд ли будет накладывать вето на американские резолюции. Журналист Эдвард Чесноков допускает футуристический сценарий: «При воздержавшемся Китае будет принята важнейшая резолюция и до конца года состоятся ограниченные операции по восстановлению демократии в Сирии Венесуэле ».

Европа

Европейский Союз на сегодняшний день крупнейший экономический партнер России. Так, в 2008 году на его долю приходилось 52% российского товарооборота. По данным Восточного комитета немецкой экономики, потери, которые понесли поставщики из Германии на российском рынке из-за санкций, составили 6,5 млрд евро. При полном закрытии российского рынка немецкие потери будут исчисляться десятками млрд, а для всего ЕС — сотнями млрд евро.

Напомним также, что в Европу из России поступает 31% от общего количества импорта газа и 27% — нефти. «Любое сокращение поставок из России энергоресурсов приведет к тому, что недостающее топливо придется закупать у других поставщиков по более высокой цене, что, безусловно, не понравится потребителям», — заявил глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. А полное прекращение таких поставок и вовсе приведет к энергетическому коллапсу.

Распад России станет детонатором нового «великого переселения народов», которое аукнется страшными и непредсказуемыми последствиями для Европы. Политологи уверены, что для сдерживания миграционных волн Европа будет вынуждена «фашизироваться»

Евразия

Американский политолог Джордж Фридман в своих футуристических прогнозах предрек распад России к 2030 году. Это событие, по его мнению, оставит Евразию в хаосе. Найдутся новые державы, способные перераспределить сферы влияния в регионе. « Чечня и другие мусульманские территории России обретут независимость, Финляндия аннексирует Карелию , а Румыния заберет Молдову . Тибет обретет независимость с помощью Индии, а Тайвань расширит своё влияние в континентальном Китае», — напророчил Фридман.

Ольга Туханина, член правозащитного центра, уверена, что в случае ухода России с политической арены Грузия довершит начатое в Южной Осетии Абхазии , а ее инициативу поддержит Украина , которая «всей своей силой обрушится на собственный маленький регион, уничтожая тяжелым вооружением своих же мирных граждан».

Для политолога Вардана Багдасаряна наиболее очевидна реконфигурация в Средней Азии. После ухода Москвы стать самостоятельным региональным центром силы она не сможет. Основной процесс распада затронет Казахстан . Со своей миссией наследника идеологии «евразийства» Казахстан не справится и подвергнется неизбежной атаке проамериканских сил. Вероятная конфигурация казахстанского раскола, по мнению Багдасаряна, — границы прежних жузов.

Но самое страшное для Средней Азии это исламская экспансия, которая приведет к столкновению исламистов со светскими элитами. Регион на долгие годы погрузится в водоворот гражданской войны. Судьба нынешних среднеазиатских президентов будет предрешена.

Без России не выжить и Армении . Сожмутся турецко-азербайд

жанские тиски, и новый армянский геноцид станет реальностью. Такая же участь ждет жителей других пророссийских регионов — Южной Осетии, Абхазии, Донбасса и Приднестровья.

Участь расходного материала политологи предрекают Грузии, Украине и Молдове. В Азербайджане , по их мнению, будет сброшен лояльный к России «алиевский» клан, что даст американским нефтяным компаниям контроль над каспийской нефтью. Азербайджанская карта в дальнейшем станет катализатором борьбы против Ирана

Китай

После исчезновения России единственным геополитическим противовесом Западу станет Китай. Однако, лишившись поддержки северного соседа, он продержится недолго. Футурологи предсказывают возможное давление на Китай обосновавшихся в Сибири Соединенных Штатов, с востока — Японии, а со стороны Средней Азии — радикального ислама. А в гнезде «китайского либерализма» — Гонконге — будет поднято знамя «оранжевой революции».

Другим мощнейшим потрясением для Поднебесной станет изъятие китайской экономики с мирового рынка. Впрочем, частная разведывательно—

аналитическая организация «Стретфор» в своем докладе допускает, что Китай продолжит быть крупной экономической силой, но он не станет двигателем глобального роста.

При худшем сценарии развития Китая вместо него в качестве всемирной «экономической электростанции» может выступить группа стран, в которую войдут большинство государств Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и части Латинской Америки.

Согласно докладу, Китай потеряет свою военную мощь, в то время как Япония будет становиться все более доминирующей силой в Тихоокеанском регионе.

Ближний Восток

При отсутствии сдерживающей силы России Запад, наконец, получит возможность добиться своих целей в ближневосточном регионе. Дни Сирии и Ирана сочтены. По мнению экспертов, свержение шиитского режима в Тегеране , алавитов — в Дамаске и распад выстроенной на идеологии кемалистского национализма Турции откроют перспективу реализации проекта суннитского Халифата от Марокко до Пакистана . А доктрина создания Курдистана станет фактором, позволяющим США сделать легитимной перекройку границ на территории сразу четырех государств — Ирана, Ирака , Сирии и Турции.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт признавался, что «в отсутствие сдерживающего российского влияния в регионе к власти в Израиле придут правые, а в палестинской администрации — ХАМАС . Будучи другом Буша, я все равно понимаю, что Соединенным Штатам без России не обойтись».

Сейчас Россия оказывает Беларуси помощь в самых разных формах: льготные кредиты, дешевые энергоносители, гарантированный рынок сбыта. Но что будет, если вся эта благодать неожиданно прекратится?

Глава «Центра Мизеса» Ярослав Романчук отвечает: «Что было бы со страной, которая вдруг потеряла 15-20% своего ВВП? Что было бы с предприятиями, которые бы вдруг столкнулись с невиданной для себя интенсивностью конкуренции? Было бы больно, очень больно. Зарплата — меньше $250. Пенсии меньше $100. ЖКУ и общественный транспорт — вдвое дороже. Минимум 40% промышленных предприятий — банкроты, которых нужно распродавать или ликвидировать».

Сегодня существует иллюзия примирения президент Белоруссии Александра Лукашенко с Западом. На такое примирение в свое время пошли Чаушеску, Милошевич, Хуссейн, Каддафи, и чем оно закончилось всем известно. Увы, но с обрушением России дни Лукашенко и его страны будут сочтены.

Украина

Власти Украины больше всех декларируют стремление независимости от России. А что будет, если такой случай представится? Сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Киев) Дмитрий Марунич признает, что Украине придется сотрудничать с Россией, так как у нее нет выбора. И в первую очередь в энергетической сфере. «Строительство АЭС — „удовольствие“ недешевое и поддерживать работу атомных станций, которые были построены еще в СССР, без сотрудничества с Россией Украина не может». «Если закрыть все АЭС Украины, то экономика просто не выдержит и рухнет», — объяснил Марунич.

По мнению народного депутата Украины Николая Скорика, «Украина не может быть успешным государством без России». «С уходом России распад Украины не только не будет остановлен, но пойдет в ускоренном режиме. Православное славянское государство с большой территорией и значительной численностью населения на востоке Европы Западу не нужно», — резюмировал Скорик.