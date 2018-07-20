Достойная старость служебных собак: китайский кинолог открыл приют для собак-пенсионеров

Китайский кинолог Бай Ян (Bai Yan) покорил сердца миллионов китайцев: за семь лет он потратил около 150 тысяч долларов на дом престарелых для служебных собак, где его «товарищи по оружию» могли прожить свои золотые годы в мире и покое.

Источник: Oddity Central

55-летний Бай Ян работает кинологом с 2004 года, за это время он обучил около 30 собак. Большую часть времени он проводил с животными и успел к ним привязаться. Видя, как заканчивают служебные собаки, которых отправляют в отставку, он понял, что нужно что-то делать.

Кинолог недавно рассказал китайским СМИ, что именно побудило его открыть дом престарелых. Однажды он увидел старую служебную собаку, которую новый хозяин совершенно забросил. Она лежала в грязи, привязанная цепью, а перед ней стояла миска с испорченной едой. Служебных собак-пенсионеров зачастую отдают новым хозяевам, которых перед этим совершенно не проверяют.

«Я видел его, прикованного цепью у входной двери рядом с миской с сухими объедками. Его шерсть была грязная и спутанная. Я почувствовал, что должен действовать», — вспоминал Бай Ян.

Еще одним решающим фактором в решении о постройке приюта стал отказ прислушаться к советам ветеринара усыпить собаку с раком кожи. Вместо того чтобы пойти этим путем, Ян ежедневно купал немецкую овчарку Сонни, чтобы держать ее состояние под контролем. Этот опыт заставил его прийти к выводу, что старым собакам, как и людям, нужен ежедневный уход.

В 2010 году Бай Ян арендовал участок земли на холмистой окраине Ханчжоу и превратил его в убежище для престарелых служебных собак. Кинолог посещает собак три раза в день. Он просыпается в 4 часа утра, чтобы успеть накормить их завтраком перед тем, как пойти на работу. Бай Ян обязательно проводит время с каждой собакой по отдельности, а еще каждый день он берет одного из бывших «сослуживцев» с собой на работу, чтобы немного развлечь их.

«Я занимаюсь этим, чтобы сделать их последние годы жизни счастливыми. Мы работали бок о бок много лет. Они — моя семья, и я о них позабочусь», — сказал Бай Ян.

«Они мои «товарищи по оружию». Они стареют, и я хочу, чтобы они провели последние годы достойно», — добавил кинолог. Он не только проводит с собаками большую часть времени, но и потратил за семь лет около 150 000 долларов на еду и услуги ветеринара. Некоторые люди предлагали ему помощь и деньги, но Бай Ян отказался, утверждая, что эти собаки — его семья и его ответственность.