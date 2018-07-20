Школьники пройдут начальную летную подготовку 

Впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку. Занятия будут проходить на базе ДОСААФ. Многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах, пишет газета «Известия». Сейчас ДОСААФ ведет переговоры с ВКС о том, как и в каких объемах обучать допризывников. Командованию предстоит составить госзадание по подготовке определенного числа молодых людей летному делу. Точное их количество определят, когда создадут инфраструктуру. Первые авиационно-спортивные центры будут открыты в Ярославской и Волгоградской областях.