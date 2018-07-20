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ДОСААФ научит школьников пилотировать самолёты
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ДОСААФ научит школьников пилотировать самолёты 

Хабаровский край сегодня 51 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах, рассказали в пресс-службе организации. Молодых людей будут обучать военным специальностям — от парашютной подготовки до пилотирования самолетов.
В советское время добровольное общество успешно готовило офицерские кадры для Вооруженных сил. Сейчас ДОСААФ начинает возрождать такую систему обучения. По мнению экспертов это поможет с минимальными затратами создать качественный резерв летчиков для ВКС России. Уточняется, что сейчас ДОСААФ ведет переговоры с ВКС о том, как и в каких объемах обучать допризывников. Командованию ВКС предстоит составить госзадание по подготовке определенного числа молодых людей летному делу. Точное их количество определят, когда будет создана инфраструктура. За два минувших года на аэродромах ДОСААФ в рамках пилотного проекта первоначальную летную подготовку прошли более 500 воспитанников школ-интернатов и кадетских корпусов. Большинство выпускников летных курсов в итоге поступили в военные и гражданские авиационные вузы.
В военных вузах курсанты начинают проходить летную подготовку на 2-м или 3-м курсе. И только во время нее становится ясно, способен ли курсант усваивать летную программу. Программа ДОСААФ поможет избежать таких «накладок».
Согласно проекту ДОСААФ, первые авиационно-спортивные центры будут открыты в Ярославской и Волгоградской областях. Подробнее о летной подготовке для школьников, инфраструктуре и льготах при поступлении читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Российские школьники впервые смогут пройти летную подготовку
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