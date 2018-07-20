«Железные дороги Якутии» пояснили, что специально довели дело до суда о банкротстве

ЯКУТСК , 20 июл /ПРАЙМ/. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» заявила, что сознательно довела дело до суда о банкротстве из-за поставщика услуг — фирмы, имеющей признаки «однодневки», сообщила РИА Новости начальник отдела маркетинга и договорной работы Людмила Ефремова.

По словам специалиста, в адрес компании было направлено официальное письмо от налоговой инспекции , что ООО «ТранзитЭнергоПром» имеет признаки фирмы-однодневки, и возможны риски неуплаты налога на добавленную стоимость. В связи с этим, исключая возможные финансовые риски, «Железные дорогие Якутии» специально произвели расчеты с фирмой «ТранзитЭнергоПром» через суд.

"Мы сознательно довели дело до суда, чтобы потом на нас не «повесили» НДС", — отметила Ефремова.

Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд республики с заявлением обратилась фирма «ТранзитЭнергоПром». Фирма заявила о признании «Железных дорог Якутии» банкротом, так как у компании имеются, по мнению поставщика, признаки банкротства. Сумма задолженности за поставку дизельного топлива, по данным истца, превысила 21 миллион рублей.