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«Железные дороги Якутии» пояснили, что специально довели дело до суда о банкротстве
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«Железные дороги Якутии» пояснили, что специально довели дело до суда о банкротстве 

Прайм 1 час назад
ЯКУТСК, 20 июл /ПРАЙМ/. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» заявила, что сознательно довела дело до суда о банкротстве из-за поставщика услуг — фирмы, имеющей признаки «однодневки», сообщила РИА Новости начальник отдела маркетинга и договорной работы Людмила Ефремова.
По словам специалиста, в адрес компании было направлено официальное письмо от налоговой инспекции, что ООО «ТранзитЭнергоПром» имеет признаки фирмы-однодневки, и возможны риски неуплаты налога на добавленную стоимость. В связи с этим, исключая возможные финансовые риски, «Железные дорогие Якутии» специально произвели расчеты с фирмой «ТранзитЭнергоПром» через суд.
"Мы сознательно довели дело до суда, чтобы потом на нас не «повесили» НДС", — отметила Ефремова.
Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд республики с заявлением обратилась фирма «ТранзитЭнергоПром». Фирма заявила о признании «Железных дорог Якутии» банкротом, так как у компании имеются, по мнению поставщика, признаки банкротства. Сумма задолженности за поставку дизельного топлива, по данным истца, превысила 21 миллион рублей.
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