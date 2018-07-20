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Ягуар нападает на крокодила — такого вы еще не видели
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Ягуар нападает на крокодила — такого вы еще не видели 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Дикая природа полна опасностей для каждого ее жителя, и порой даже хищники могут оказаться чей-то мишенью
Этот интересный случай произошел в Бразилии. Момент нападения ягуара на крокодилового каймана сумел запечатлеть 39-летний фотограф Джастин Блэк.
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На видео видно, как ягуар издалека заприметил свою жертву и начал медленно продвигаться к ней по берегу реки. Но крокодиловый кайман находился по другую сторону и хищнику пришлось погружаться в воду, чтобы переплыть.
Ягуар подплывает медленно, над водой у него остается чуть ли не только нос, и он уже в полной готовности напасть. Хищник подкрадывается сзади, наполовину выходит из воды и совершает резкий рывок.
Он впивается своими клыками в шею крокодилового каймана, тем самым обезопасив себя от его острых клыков. Пресмыкающееся пытается отбиться, но оно даже не успело среагировать на появление ягуара.
Буквально через две секунды крокодиловый кайман оказывается мертвым, а ягуар, держа его в зубах, возвращается обратно. Охота удалась.
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