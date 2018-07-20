В Подмосковье заработала система навигационного контроля наземного транспорта

Все передвижения наземного транспорта ‐ теперь на одной онлайн‐карте, сообщает телеканал «360».

Ее можно открыть на смартфоне и тут же узнать, в какое время автобус будет в нужном месте ‐ в любой точке Московской области . В регионе заработала региональная навигационно‐информационная система ‐ РНИС.

Пока транспортный сервис РНИС Московской области доступен на одноименном сайте, позже будет мобильное приложение. Что важно — контролировать маршруты стало проще и госзаказчикам и транспортным компаниям. Для жителей это напрямую влияет на качество обслуживания. И на безопасность — контролировать могут и скорость движения.

"В программе предусмотрена функция аналитическая платформа, в которой мы можем видеть основные показатели, такие, как регулярность движения, выполнение по плану выхода ТС, доля выполнения рейсов, оснащенность ГЛОНАСС и так далее. Там свыше 12 основных показателей работы", — сказал Евгений Боровской, руководитель группы контрольно-ревизионной работы «Мострансавто».

Посмотреть, где едет автобус — не сложно. Нужно открыть сайт РНИС МО, слева выбирать опцию «карта». На экране появляется карта, и на ней синими кружками обозначены все автобусы. Ищем нужную остановку, нажимаем на квадратный значок — и сразу видим все автобусы, которые направляются на эту остановку. Кроме этой основной опции, скоро обещают сделать еще несколько полезных — например, пассажиры смогут строить маршрут с учетом использования социальной карты. А тем, кто забывает смотреть на часы, транспортный вопрос облегчит функция «напоминание» — она сейчас в разработке.

"В мобильном приложении, которое планируется запустить осенью этого года, будет доступна функция добавления маршрутов в «Избранное» с опцией оповещения о прибытии автобуса на остановку, а также построения маршрутов от пункта А в пункт Б, в том числе для льготных категорий граждан", — подчеркнул Святослав Иванов , замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перейти на работу с РНИС должны абсолютно все перевозчики Подмосковья. Иначе у компании могут отозвать лицензию. Результатами работы с сервисом поделился крупнейший перевозчик Московской области «Мострансавто». К примеру, стало удобно проверять график выполнения рейсов — каждую неделю из РНИСа выгружают 50 маршрутов с наихудшим показателями.

"Мы выгружаем, и по каждому маршруту проводим анализ причин. Причины состоят из двух факторов — это либо техническая причина, либо отсутствие водителей. Вот на сегодня по техпричинам у нас выполнение рейсов на очень маленьком уровне. Мы в ручном режиме, выгружая из данных РНИСа, понимаем картину, мы начинаем перебрасывать водителей из других филиалов, потому что не везде их хватает", — отметил Владислав Мурашов , гендиректор ГУП МО «Мострансавто».

Мобильное приложение сервиса РНИС обещают запустить этой осенью. Сейчас система работает в тестовом режиме на сайте, специалисты говорят — со временем фукнционал пополнится, за точностью работы сервиса постоянно следят разрабочики — качество будет расти. Все пожелания по работе — принимаются. Отправить их можно в специальном разделе «обратная связь» на сайте РНИС.