Ещё
В Подмосковье заработала система навигационного контроля наземного транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье заработала система навигационного контроля наземного транспорта 

Газета.Ru 1 час назад
Все передвижения наземного транспорта ‐ теперь на одной онлайн‐карте, сообщает телеканал «360».
Ее можно открыть на смартфоне и тут же узнать, в какое время автобус будет в нужном месте ‐ в любой точке Московской области. В регионе заработала региональная навигационно‐информационная система ‐ РНИС.
Пока транспортный сервис РНИС Московской области доступен на одноименном сайте, позже будет мобильное приложение. Что важно — контролировать маршруты стало проще и госзаказчикам и транспортным компаниям. Для жителей это напрямую влияет на качество обслуживания. И на безопасность — контролировать могут и скорость движения.
"В программе предусмотрена функция аналитическая платформа, в которой мы можем видеть основные показатели, такие, как регулярность движения, выполнение по плану выхода ТС, доля выполнения рейсов, оснащенность ГЛОНАСС и так далее. Там свыше 12 основных показателей работы", — сказал Евгений Боровской, руководитель группы контрольно-ревизионной работы «Мострансавто».
Посмотреть, где едет автобус — не сложно. Нужно открыть сайт РНИС МО, слева выбирать опцию «карта». На экране появляется карта, и на ней синими кружками обозначены все автобусы. Ищем нужную остановку, нажимаем на квадратный значок — и сразу видим все автобусы, которые направляются на эту остановку. Кроме этой основной опции, скоро обещают сделать еще несколько полезных — например, пассажиры смогут строить маршрут с учетом использования социальной карты. А тем, кто забывает смотреть на часы, транспортный вопрос облегчит функция «напоминание» — она сейчас в разработке.
"В мобильном приложении, которое планируется запустить осенью этого года, будет доступна функция добавления маршрутов в «Избранное» с опцией оповещения о прибытии автобуса на остановку, а также построения маршрутов от пункта А в пункт Б, в том числе для льготных категорий граждан", — подчеркнул Святослав Иванов, замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Перейти на работу с РНИС должны абсолютно все перевозчики Подмосковья. Иначе у компании могут отозвать лицензию. Результатами работы с сервисом поделился крупнейший перевозчик Московской области «Мострансавто». К примеру, стало удобно проверять график выполнения рейсов — каждую неделю из РНИСа выгружают 50 маршрутов с наихудшим показателями.
"Мы выгружаем, и по каждому маршруту проводим анализ причин. Причины состоят из двух факторов — это либо техническая причина, либо отсутствие водителей. Вот на сегодня по техпричинам у нас выполнение рейсов на очень маленьком уровне. Мы в ручном режиме, выгружая из данных РНИСа, понимаем картину, мы начинаем перебрасывать водителей из других филиалов, потому что не везде их хватает", — отметил Владислав Мурашов, гендиректор ГУП МО «Мострансавто».
Мобильное приложение сервиса РНИС обещают запустить этой осенью. Сейчас система работает в тестовом режиме на сайте, специалисты говорят — со временем фукнционал пополнится, за точностью работы сервиса постоянно следят разрабочики — качество будет расти. Все пожелания по работе — принимаются. Отправить их можно в специальном разделе «обратная связь» на сайте РНИС.
Газета.Ru: последние новости
Тарасова: Тен был не только учеником, но и товарищем Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США Завершились личные презентации проектов на соискание премии "Наше Подмосковье"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ46
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса104
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе194
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера20
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение