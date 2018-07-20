Авиация МЧС вылила на горящие леса Якутии более 3 тыс. тонн воды

"Всего с нарастающим итогом авиацией МЧС России для защиты населенных пунктов от лесных пожаров произведено более 400 сливов воды общим объемом свыше 3000 тонн", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для тушения, разведки и перегруппировки сил и средств работают два самолета амфибии БЕ-200 ЧС, а также вертолет Ми-8 МТВ с водосливным устройством. Экипажи воздушных судов работают в труднодоступных районах, где затруднена переброска сил и средств наземной группировки, а также оказывают помощь силам лесоохраны и добровольцам в оперативной локализации и ликвидации очагов огня.

Тем не менее, площадь пожаров растет: по данным Авиалесоохраны, за сутки она увеличилась почти на 2,4 тыс. га — до 33,5 тыс. га.