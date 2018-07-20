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Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству
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Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Парламент Японии отклонил подготовленный оппозицией проект резолюции о недоверии правительству, передает телеканал NHK.
Впрочем, у резолюции и так не было никаких шансов, поскольку у правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии Комэйто большинство парламентских мест.
Как сообщалось ранее, проект вотума недоверия был не способен что-либо изменить и, скорее, вызван желанием оппозиции запомниться избирателям перед парламентскими каникулами: сессия заканчивается 22 июля, то есть фактически пятница — последний день работы парламента.
После этого, как отмечало агентство Киодо, премьер-министр Синдзо Абэ сосредоточится на том, чтобы победить на выборах лидера правящей партии в сентябре на еще три года и остаться на посту главы правительства.
Еще одна причина попыток принять резолюцию — беспокойство оппозиции тем, что Синдзо Абэ и его кабинет возвращают себе популярность.
Меры правительства во время и после наводнения в центральных и западных районах страны в первую неделю июля получили поддержку среди избирателей, рейтинг кабинета министров пошел вверх. В резолюции, в частности, говорится, что «нельзя допустить, чтобы (из-за стихийного бедствия — ред.) правительство закрепилось на своих креслах еще более (цепко — ред.), чем до сих пор».
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