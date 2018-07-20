Суд отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления

"Огромная и сложная проблема глобального потепления требует масштабного решения с учетом всемирной выгоды использования топлива и размера предстоящего ущерба", — заявил судья Джордж Кинан.

Он также подчеркнул, что проблемой глобального потепления должны заниматься федеральные регуляторы и международное право.