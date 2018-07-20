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Суд отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления
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Суд отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Американский суд принял решение отказать Нью-Йорку в иске, который был подан против нефтяных компаний Chevron, BP, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell в связи с глобальным потепление, за которое город пытался повлечь руководство компаний к ответственности, передает CNBC.
"Огромная и сложная проблема глобального потепления требует масштабного решения с учетом всемирной выгоды использования топлива и размера предстоящего ущерба", — заявил судья Джордж Кинан.
Он также подчеркнул, что проблемой глобального потепления должны заниматься федеральные регуляторы и международное право.
Ранее сообщалось, что в России из-за глобального потепления могут вскрыться могильники с сибирской язвой.
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