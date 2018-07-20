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Опасные производственные объекты во время ЧМ работали без происшествий
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Опасные производственные объекты во время ЧМ работали без происшествий 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нештатных ситуаций на опасных производственных в РФ во время чемпионата мира по футболу зафиксировано не было, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"Каждый объект, который попадал под требования безопасности, должен был самостоятельно принять решение — останавливаться или продолжать работу. Решения были приняты по всем объектам. На сегодняшний день никаких нештатных ситуаций у нас по стране не было. Работа идет в нормальном режиме", — сообщил Алешин.
Глава ведомства напомнил, что объекты согласно указу президента РФ заработают в полном режиме с 25 июля.
В апреле Алешин говорил РИА Новости, что Ростехнадзор будет контролировать работу 528 объектов во время чемпионата мира по футболу. Он уточнял, что предприятия приостанавливают работу не всего производства, а лишь его некоторых участков.
Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах — Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
Согласно указу президента РФ, на территориях, где расположены объекты инфраструктуры для проведения ЧМ, с 25 мая вводились усиленные меры безопасности.
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