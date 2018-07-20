Что стало с парком Зарядье за год

Прогулялся по центру и посмотрел, как парк Зарядье пережил свой неполный год жизни. Также целью моей поездки было посещение Урбанфорума 2018, который сейчас проходит в новейшем и наикрутейшем концертном зале Зарядье.

Я проводил съемки динамики строительства концертного зала и с любопытством следил за его судьбой. За несколько лет на месте снесенной гостиницы появилось что-то очень сложное и многоэтажное. И вот вчера состоялось первое мероприятие в этом современном зале-трансформере.

01. Начнем с прогулки по парку. За это лето высаженная трава прижилась и стала похожа на реальную растительность, а не на цветочную клумбу.

02. Новый вид на Кремль.

03. Интересно, сколько труда было нужно, чтобы создать и уберечь такую среду.

04. Березовая роща стала похожа на березовую рощу. Чтобы трава и деревья прижились, администрации парка пришлось установить невысокие заграждения. В первый месяц таких мер защиты не было, и посетители парка успели уничтожить несколько тысяч насаждений. Что-то вытоптали, что-то унесли домой.

05. А ведь меньше двух лет назад эти березки росли себе где-то в Пермском крае и в 25 градусный мороз были доставлены в центр Москвы . Мало кто верил, что они смогут прижиться.

06. Но суровые уральские березки прижились несмотря на все опасения и критику. Стоит заметить, что ограждения не спасают от желающих посидеть на травке в тени. Им мало лавочек и скамеек, ведь лучше залезть в самый центр березовой рощи. Странно, что не принесли с собой мангал.

07. Луг и кора.

09. Парящий мост пока не развалился.

UPD. Для тех, кто не понял. Это сарказм и привет всем «специалистам», которые предрекали мертвые деревья на Тверской и падение парящего моста в реку.

10. Особенно сложно приходится наклонным газонам, которые открыты для посетителей. Думаю, что их переодически меняют.

11. Жизнь в парке. Несмотря на жуткую жару, большинство мест на летних верандах занято посетителями.

12. Хорошо видно три вытоптанных тропинки на склоне. Так люди подсказывают парку, где не хватает организованных дорожек. Надеюсь, что парк адаптируется, и на этом месте появятся полноценные спуски, а не очередной забор.

13. Луг. Обратите внимание на пар из-под коры.

14. Так распыляется вода, чтобы посетителям было комфортнее переносить жару.

17. Раньше перед входом на мост стояли заборы и полицейские, которые организовывали одностороннее движение. И это была большая ложка дегтя. Сейчас на мосту всего этого нет. Теперь, правда, на время проведения Урбанфорума, появился забор вокруг концертного зала и восточной части парка)

19. В «низине» пока не покидает ощущение декораций.

20. Здесь каменные укрепления берегов начали зарастать травой. Это выглядит намного естественнее.

21. В общем, как обычно, в парке полно бездельников, а заводы в стране простаивают без работы!

UPD. Это тоже сарказм.

22. Давайте перенесемся в 2015 год. Во всю идет строительство капитальных зданий парка Зарядье. Это — будущий вход в концертный зал.

23. Так это место выглядит сегодня.

25. Главный холл, 2016 год.

26. Главный холл, 2017 год.

27. Главный холл, 2018 год.

29. Сейчас здесь проходит международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. На нескольких этажах здания разместились десятки выставочных стендов. В двух концертных залах идут выступления, конференции и дискуссии.

31. Я не урбанист, я фотограф. Поэтому вместо лекций, я отправился гулять по всему зданию концертного зала в поисках красоты. Чтобы получить бейдж, я заранее зарегистрировался как сми на сайте форума и ходил где хотел.

34. Минус первый этаж. Здесь также десяток выставочных стендов и куча народу.

35. Стенд Мосинжпроекта. Именно они согласовывают нам кучу интересных объектов и строек.

37. Вот, например, макет 10-метрового щита, про который я недавно писал.

38. Также на форуме было представлено несколько ведущих застройщиков Москвы.

39. Некоторые из которых являются нашими клиентами и заказывают у нас архитектурную съемку.

40. Малый зал. Вместе с балконом он рассчитан на 400 мест.

41. На всех площадках работают переводчики.

42. А это главный концертный зал. Май 2015 года.

43. 2017 год.

44. Вчера)

45. Большой концертный зал вмещает до 1600 посетителей.

46. С помощью динамических механизмов партер может превращаться в сценический пол, а форма сцены может меняться. Фото 2017 года.

47. В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, в том числе и мэр Москвы, городские активисты представляют свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.

48. Партер зрительного зала на самом деле тоже настоящий партер-трансформер. Он оснащен специально разработанной системой перемещения кресел. Трансформация амфитеатра в ровный пол поможет воплощать любые режиссерские задумки, регулировать вместительность зала и оркестровой ямы, и все это занимает не больше 40 минут. Предусмотрена и верхняя механизация, чтобы можно было эффектно разнообразить спектакли.

49. Акустические испытания залов провели специалисты компании Nagata Acoustics America Inc под руководством Ясухисы Тоеты. В числе его работ — проектирование Концертного зала Уолта Диснея Лос-Анджелесе и Центра искусств Ричарда Фишера Нью-Йорке . В концертном зале установят музыкальные инструменты высокого качества, в том числе орган французской фирмы Mühleisen. Его собирали вручную по старинным технологиям, индивидуально под параметры концертного зала.

50. В сезоне 2019−2020 года в новом концертном зале «Зарядье» планируется провести около 300 мероприятий.

Ну как вам?