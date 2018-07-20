Пенсионеркам предложили стать ведущими «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» начал кастинг новых ведущих travel-проекта «Орел и решка». Продюсеры намерены отбирать претенденток только из женщин пенсионного возраста.

На отбор ждут «полных энергии и желающих утереть нос молодежи дам», передает телеканал «360».

«Дети уже выросли, внуки накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей «Орла и решки»», — говорится в сообщении «Пятницы».