Пенсионеркам предложили стать ведущими «Орла и решки» 

Телеканал «Пятница!» начал кастинг новых ведущих travel-проекта «Орел и решка». Продюсеры намерены отбирать претенденток только из женщин пенсионного возраста.
На отбор ждут «полных энергии и желающих утереть нос молодежи дам», передает телеканал «360».
«Дети уже выросли, внуки накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей «Орла и решки»», — говорится в сообщении «Пятницы».
Госдума приняла 19 июля в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому пенсионный возраст в стране начнёт повышаться с 2019 года: для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году. До этого председатель казачьей партии Николай Константинов поддержал пенсионную реформу, добавив, что некоторые казаки якобы готовы отказаться от пенсии и работать до смерти.